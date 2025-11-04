ou
Pietraperzia, tenta di dare fuoco a Centro per minori non accompagnati

CronacaEnna

Grave atto intimidatorio ieri sera a Pietraperzia (Enna), dove un uomo incappucciato ha tentato di incendiare la struttura per minorenni stranieri non accompagnati gestita dall'associazione Don Bosco 2000.
Soltanto il pronto intervento dei ragazzi ospiti ha evitato una tragedia.
Lo rende noto l'associazione Don Bosco 2000 che ha diffuso un video dell'attentato.
Nella comunità vivono una decina di minorenni, in gran parte egiziani, arrivati da pochi giorni in Italia.
È il secondo attentato subito dalla struttura, dopo il colpo di fucile esploso contro una finestra nel 2018.
"Si è rischiata la tragedia - afferma il presidente Agostino Sella - è inaccettabile che chi fugge dalla guerra trovi qui chi tenta di bruciarli vivi. Pietraperzia è una comunità accogliente, e siamo certi che le forze dell'ordine faranno piena luce." Le telecamere di sorveglianza hanno ripreso l'attentatore: il video è già stato consegnato agli investigatori.

