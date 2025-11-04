La Volley Modica prepara il big match con Reggio Calabria

Archiviato con moderata soddisfazione il successo in quattro set contro Galatone, l'Avimecc Modica da oggi torna in palestra per preparare il secondo turno casalingo consecutivo assegnato dal calendario di serie A3, che nell'anticipo di sabato, valido per la terza giornata del Girone Blu, vedrà i “Galletti” ospitare al “PalaRizza”, (fischio d'inizio alle 19), la “corazzata” Domotek Reggio Calabria. Coach Enzo Distefano e il suo staff, focalizzeranno la loro attenzione, sugli errori commessi nel match contro la formazione leccese nel turno precedente e lavoreranno nello stesso tempo sulle strategia da attuare sabato prossimo contro il sestetto reggino che, insieme a Gioia del Colle è indicato dagli addetti ai lavori tra le formazioni favorite per il salto di serie.