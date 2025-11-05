ou
ULTIME NOTIZIE

Vigile urbano investito a Palermo mentre dirige il traffico

CronacaPalermo

Un vigile urbano di Palermo è stato investito da un'automobilista mentre svolgeva il servizio di viabilità. Per cause in corso di accertamento, l'agente è stato centrato da un'auto guidata da una donna ed è finito rovinosamente a terra, riportando una ferita alla testa.
Sul posto è intervenuto personale del 118 che l'ha trasportato in codice rosso all'ospedale Buccheri La Ferla. Sono in corso i rilievi per ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto.

