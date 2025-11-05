Aereo in volo da Catania a Madrid sfiora pallone sonda per rilevazioni meteo

Incontro molto ravvicinato ed insolito tra un aereo di linea in viaggio da Catania a Madrid ed un pallone sonda usato per le rilevazioni meteorologiche. I dettagli emergono adesso dopo l'indagine avviata dalla Ciaiac, l'Autorità spagnola della sicurezza aerea. L'incidente è stato evitato solo per poco ad 11mila metri di quota. Il rombo registrato dal pallone è davvero impressionante. Ma che cosa è successo esattamente? Stando a quanto si legge sui siti specializzati, la sequenza dei fatti è stata questa: un Airbus A320-200 di Iberia, registrato EC-MDK, in volo IB-694 da Catania a Madrid (Spagna) con 146 passeggeri e 6 membri dell'equipaggio, era in rotta a FL350 sorvolando Palma di Maiorca, (Spagna) quando l'equipaggio ha osservato un pallone meteorologico. Lo si legge in una nota dello Sportello dei Diritti.