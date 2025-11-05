ou
Paola Micieli si dimette da consigliera a Rosolini: "Ho una gravidanza difficile"

Armi e munizioni, preso sorvegliato speciale a Siracusa

CronacaSiracusa

I Carabinieri della Stazione di Siracusa Ortigia hanno arrestato un 33enne per detenzione abusiva di armi e munizioni clandestine, ricettazione e violazione degli obblighi connessi alla misura di prevenzione della Sorveglianza speciale cui è sottoposto.
L'uomo, con precedenti penali e di polizia per reati contro il patrimonio, in materia di armi e stupefacenti, nel corso di perquisizione personale e domiciliare è stato trovato in possesso di una pistola calibro 22 con matricola abrasa e caricatore inserito contenente 6 cartucce.

