Siracusa, due persone segnalate per uso di droghe

Nella giornata di ieri, agenti della Polizia di Stato in servizio alle Volanti della Questura di Siracusa, nel corso di un controllo su strada hanno segnalato alla competente Autorità Amministrativa due persone trovate in possesso di modica quantità di sostanza stupefacente alle quali è stata ritirata, contestualmente, la patente di guida. A seguito di perquisizione personale, uno dei due segnalati è stato trovato in possesso di un coltello a scatto nascosto nei pantaloni e, per tale motivo, è stato denunciato per il reato di porto abusivo di coltello.