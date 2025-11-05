Romano intercettato con Cuffaro: "A me a Siracusa interessa Caltagirone"

Parlavano delle nomine dei manager della sanità Totò Cuffaro, ex governatore siciliano e Saverio Romano, deputato di Noi Moderati. Per entrambi i pm hanno chiesto l'arresto nell'ambito di una inchiesta per corruzione, turbata libertà degli incanti e associazione a delinquere. Romano aveva interesse a far nominare Alessandro Maria Caltagirone ai vertici dell'Asp di Siracusa con cui poi sarà coinvolto nel capitolo dell'inchiesta su una gara truccata, bandita proprio dall'ente aretuseo."Tranne il rapporto con Caltagirone non mi interessa di valorizzare "ma se si fa un quadro complessivo, perché il Civico a Palermo se lo devono prendere Forza Italia o Fratelli d'Italia?" diceva Romano non sapendo che Cuffaro fosse intercettato. Al posto di Siracusa, secondo Cuffaro, però,sarebbe stata interessata l'assessore al Turismo Elvira Amata che per accontentare un deputato a lei vicino avrebbe voluto piazzarci il sindaco di Sperlinga. "Quel minchione di Cuccì",commentava Cuffaro."A sto punto però... se noi facciamo una battaglia ferma sul Civico, se questa cosa può servire utilizziamolo pure perché anoi una casella ce la devono dare a Palermo. Cefalù non mi tocca niente figurati appena fanno questo io gli dico a Schifani grazie lo stesso vai avanti me sono andato", diceva l'ex governatore. Sempre continuando a parlare di sanità Romano aggiungeva: "è giusto che io ti dico quello che faccio io intanto a Lombardo gli faccio una chiamata e gli dico, ma ti sei preso i direttori.. questo... cazzo mazzo ho portato ventimila voti venticinquemila quelli che sono giusto?".

C'è anche un tenente colonnello dei carabinieri, Stefano Palminteri, nell'inchiesta su Totò Cuffaro, ex governatore siciliano per cui ieri la procura di Palermo ha chiesto l'arresto per corruzione e turbata libertà degli incanti.

Il militare, che presta servizio alla Legione come capo sezione operazioni e informazioni, è indagato per rivelazione di segreto d'ufficio.

Avrebbe rivelato notizie che dovevano rimanere segrete e, in particolare, avrebbe allertato Cuffaro e Carmelo Pace, capogruppo Dc all'Ars, dell'esistenza di indagini che avrebbero potuto riguardarli.

La prossima settimana i 18 indagati nell'inchiesta della procura palermitana su appalti truccati saranno sentiti dal gip che dovrà decidere sui domiciliari richiesti dai pm.

La gip Carmen Salustro ha stabilito che Ferdinando Aiello, Marco Dammone, Mauro Marchese, Paolo Bordonaro, Giuseppa Di Mauro, Paolo Emilio Russo, Vito Fazzino e Sergio Mazzola saranno sentiti lunedì 11 novembre, alle 9:30.

Il 13 novembre, alle ore 10, toccherà ad Alessandro Maria Caltagirone, Roberto Colletti, Antonio Iacono, Giovanni Giuseppe Tomasino e Alessandro Vetro.

Il 14 novembre alle 9:30 davanti al gip compariranno Antonio Abbonato, Salvatore Cuffaro, Carmelo Pace, Vito Raso e Saverio Romano.