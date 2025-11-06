ou
ULTIME NOTIZIE

Cateno De Luca (ScN): governo all'altezza o staccare la spina

logo

    Brunno manchette 468x90
    Manchette Falcone

Form di ricerca

Advertising
    Super Conveniente
    Banner sottotestata mavic categorie
    Decò SOTTOTESTATA
Advertisng
    Il Capriccio Pizzeria
    Atriafin
    super conveniente
    decò
    Coprefer banner max alto 1140
Comune di Comiso, l'assessore Di Trapani: nuove assunzioni  per potenziare i servizi

Comune di Comiso, l'assessore Di Trapani: nuove assunzioni  per potenziare i servizi

PoliticaRagusa

“L'Amministrazione Comunale che già da diversi anni è stata in prima linea per ciò che concerne le politiche sul personale del comune, sta dimostrando di poter bilanciare il diritto dei lavoratori già in forza all'Ente di uscire dalla condizione di part time, con le esigenze del Comune di Comiso di procedere a nuove assunzioni". Lo dichiara l'assessore al personale, Dante Di Trapani (nella foto). Il Comune ha già garantito, in sede di confronto sindacale, numeri alla mano, che entro il 31 dicembre 2028, tutto il personale attualmente a 30 ore settimanali raggiungerà il monte orario di 35 ore. Per farlo, nelle intenzioni dell'Amministrazione, occorrerà partire dai servizi attualmente ritenuti prioritari, che sono già adesso destinatari di un aumento orario temporaneo. La programmazione triennale che consentirà a tutti i dipendenti di raggiungere le 35 ore nell'arco dei tre anni, è comunque pienamente compatibile con una altrettanto importante iniezione di concorsi da bandire nel prossimo triennio".

Potrebbero Interessarti