Cateno De Luca (ScN): governo all'altezza o staccare la spina

"Le recenti cronache giudiziarie dimostrano che in Sicilia manca ancora una vera cultura della buona amministrazione. Noi di Sud chiama Nord abbiamo presentato cento proposte per confrontarci alla luce del sole sulla prossima legge di stabilità all'Assemblea Regionale Siciliana.

Vedremo se il governo Schifani è davvero all'altezza di cambiare la Sicilia, oppure è meglio prenderne atto e staccare la spina così da tornare alle urne". Lo ha dichiarato Cateno De Luca, capogruppo di Sud chiama Nord all'Ars, intervenendo al TG3.