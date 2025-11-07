ou
Volley Modica, al PalaRizza arriva Reggio Calabria: gara difficile

Bloccato a Priolo con carabina, revolver e proiettili: finisce in carcere

CronacaSiracusa

I Carabinieri della Compagnia di Siracusa hanno arrestato un 52enne di Priolo Gargallo per detenzione abusiva di armi e munizioni e ricettazione . Martedì sera i Carabinieri della Sezione Operativa hanno tratto in arresto il 52enne, con precedenti penali per reati contro la persona e il patrimonio, poiché, controllato alla guida di un’autovettura a noleggio, seguito perquisizione veicolare, è stato trovato in possesso di un revolver calibro 44, una carabina calibro 22 e circa 100 proiettili dei relativi calibri. Le armi sequestrate saranno sottoposte ad accertamenti balistici. L’arrestato è stato associato alla Casa Circondariale “ Cavadonna ” di Siracusa.

