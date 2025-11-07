Volley Modica, al PalaRizza arriva Reggio Calabria: gara difficile

Secondo turno casalingo consecutivo per l'Avimec Modica: sabato al “PalaRizza” arriva Reggio Calabria, i biancoazzurri vogliono alzare l'asticella. Per l'Avimecc Modica, che dopo aver regolato in quattro set Galatone, domani al “PalaRizza”, riceverà la visita dell'ambiziosa Domotek Reggio Calabria, gara valida per la terza giornata del Girone Blu del campionato di Serie A3. Una partita difficile per il sestetto di coach Enzo Distefano, vista la caratura dell'avversario, che per gli addetti ai lavori è una delle favorite principali per il salto di categoria.

I “Galletti” galvanizzati dal meritato successo contro Galatone, vogliono dare continuità a risultati e prestazioni e in settimana hanno lavorato alacremente per preparare nel migliore dei modi la sfida alla formazione reggina, che arriverà nella città della Contea con il dente avvelenato e in cerca di riscatto. Distefano potrà contare su tutto il roster ed è consapevole che chiunque verrà chiamato in campo darà il suo valido contributo alla causa biancoazzurra così come successo nel turno precedente contro la formazione dell'ex Padura Diaz.