ou
ULTIME NOTIZIE

Incendio alla Pescheria Crimi a Marsala, 2 finiscono ai domiciliari

logo

    Brunno manchette 468x90
    Manchette Falcone

Form di ricerca

Advertising
    Super Conveniente
    Banner sottotestata mavic categorie
    Decò SOTTOTESTATA
Advertisng
    Il Capriccio Pizzeria
    Atriafin
    super conveniente
    decò
    Coprefer banner max alto 1140
Ars, Antonio De Luca (M5s): "Occorre smontare il sistema clientelare"

Ars, Antonio De Luca (M5s): "Occorre smontare il sistema clientelare"

PoliticaPalermo

Le dimissioni di Cuffaro da segretario nazionale della DC? Bene, ma cambia poco. Occorre smantellare il sistema clientelare che sta rubando il futuro alla Sicilia.
Piuttosto attendiamo un altro passo indietro, quello di Schifani.
Solo allora i siciliani potranno cominciare a sperare di intravedere un filo di luce in fondo al tunnel in cui questo disastroso governo li ha cacciati". Lo affermano il coordinatore siciliano del M5S e vicepresidente dell'Ars Nuccio Di Paola e il capogruppo regionale 5 Stelle Antonio De Luca. "Schifani non si illuda - continuano i due deputati - che queste dimissioni siano il silenziatore alle inevitabili polemiche e contestazioni seguite alle vergognose e inquietanti notizie che arrivano dalla Procura della Repubblica. I siciliani pretendono chiarezza e chiarezza pretende il Parlamento regionale che continua inutilmente a chiedergli di venire a riferire in Aula su quanto sta accadendo e sullo sfascio della sanità che le politiche fallimentari e miopi di questo governo hanno portato sull'orlo del burrone. La smetta di scappare e su questo disastro ci metta la faccia".

Potrebbero Interessarti