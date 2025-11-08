La musica in lutto: addio al Maestro Peppe Vessicchio, grande amico della Sicilia. LE FOTO

Addio al Maestro Peppe Vessicchio, amico della Sicilia, grande ammiratore di Modica che lo ha visto, tra l’altro, protagonista della prima presentazione siciliana del suo libro “La musica fa crescere i pomodori”, ad aprile del 2017, al Teatro Garibaldi. La sua presenza più recente negli Iblei, il 4 agosto scorso, a Ragusa Ibla, presidente della giuria del concorso canoro intitolato a Cristina Guastella. Per due anni, inoltre, il Maestro Vessicchio è stato testimonial dell’iniziativa “I luoghi del cuore FAI”, Fondo Ambiente Italiano, per la chiesetta di San Nicolò inferiore a Modica e per Cava Ispica. La notizia della morte del Maestro ha provocato dolore sincero, condiviso da tutti in maniera profonda. La semplicità e l’affabilità di Peppe Vessicchio sono state le caratteristiche di un Uomo che tutti hanno voluto bene come uno di famiglia. Chi ha avuto l’onore di averlo come amico, in un momento come questo, non può fare altro che cercare di scacciare in fondo all’anima il dolore per una persona cara che se ne va, e farsi accompagnare dall’armonia che il Maestro riusciva a trasmettere, anche semplicemente scambiando con Lui poche parole. Addio, Maestro Vessicchio. Ti saremo sempre grati per l’amicizia che ci hai dato.

c.i.

NELLE FOTO: il Maestro Vessicchio alla presentazione del libro al Garibaldi; con alcuni allievi del Liceo musicale di Modica; con Franco Ruta dell'Antica Dolceria Bonajuto; premio Guastella; con gli ospiti del Centro sociale di Modica.