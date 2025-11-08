Lecce, spari contro l'auto dell'allenatore: indagato consigliere Puglia

La Procura di Lecce ha firmato un avviso di conclusione delle indagini nei confronti del consigliere regionale pugliese uscente e ricandidato per il centrosinistra nella lista 'Per la Puglia', Mauro Vizzino, di 44 anni, L'inchiesta riguarda l'intimidazione subita a Melendugno (Lecce), oltre due anni fa, dall'attuale allenatore della Carrarese (serie B), Antonio Calabro.

In particolare, nella notte tra il 22 ed il 23 febbraio del 2023, l'auto di Calabro fu colpita da alcuni proiettili di fucile.

Secondo l'accusa il mandante dell'intimidazione fu l'altra persona indagata in questa vicenda, il calciatore 36enne Leonardo Perez, che in quelle settimane giocava nella formazione allenata da Calabro, la Virtus Francavilla Fontana (all'epoca dei fatti in Lega Pro).

Entrambi sono accusati di minacce. Vizzino, cognato del calciatore, è ritenuto l'istigatore dell'attentato. Il consigliere regionale respinge ogni accusa.

Al momento risultano ignoti gli esecutori materiali.

In un primo momento la Procura aveva chiesto l'archiviazione dell'inchiesta che vedeva Perez come unico indagato. Il gip aveva disposto un supplemento di indagine che ha portato ad ulteriori accertamenti e alla notifica dell'avviso di fine indagine a carico di Vizzino e Lopez, atto che solitamente precede la richiesta di rinvio a giudizio.