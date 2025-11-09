Recuperata a Catania, carrozzeria e accessori per auto rubati

La Polizia di Stato ha trovato e recuperato decine di parti di carrozzeria d’auto, apparecchi e accessori installati all’interno dei veicoli.

L’intervento è stato effettuato dai poliziotti della squadra volanti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura di Catania nell’ambito delle continue azioni di controllo del territorio, per contrastare il fenomeno dei furti nelle auto parcheggiate in strada, nonché dei furti delle stesse vetture. Il pattugliamento costante dei poliziotti nei quartieri della città ha permesso di scongiurare moltissimi tentativi di furto, consentendo in molti casi di individuare e fermare i ladri.

Le verifiche condotte negli ultimi giorni in alcune strade del territorio cittadino hanno consentito di rinvenire diversi parti di auto, tra fari, fanali, specchietti e autoradio di probabile provenienza furtiva. Quanto rinvenuto è stato recuperato, repertato e custodito negli uffici della Polizia di Stato, in modo da procedere all’eventuale restituzione ai cittadini che hanno subìto e denunciato il furto.

A tal fine, i cittadini, vittime dei furti del materiale sotto elencato, potranno recarsi presso gli Uffici della squadra volanti in via San Giuseppe la Rena, previo appuntamento telefonico, contattando il numero 095/7230369 ed esibendo la relativa denuncia presentata a seguito del furto patito.