In fiamme deposito con rifiuti a Marsala, all'interno pure amianto

Un incendio si è sviluppato stamattina a Marsala in un vecchio magazzino industriale abbandonato, di fronte al porto.

La colonna di fumo nero, alzatasi a poca distanza da numerosi condomini, era visibile fino a una decina di chilometri di distanza. Sono andati a fuoco rifiuti di vario genere accatastati nel corso di almeno 30 anni, da quando la struttura, con un portone di legno semiaperto, era stata abbandonata.

Dopo avere spento le fiamme, tra i rifiuti andati a fuoco i vigili del fuoco hanno riferito di avere trovato anche amianto.

E per questo hanno avvisato l'ufficio tecnico del comune. Nel vecchio deposito anche celle frigorifero.

Sulla causa del rogo, viene escluso il corto circuito in quanto nella struttura non era attivo, da lungo tempo, l'impianto elettrico. Tra le ipotesi, anche quella di un possibile mozzicone di sigaretta gettato da qualche passante davanti al vecchio portone in legno del magazzino.