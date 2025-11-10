Il Nas chiude a Catania un Centro medicina estetico totalmente abusivo

Avrebbe realizzato un vero e proprio ambulatorio di medicina estetica presso una civile abitazione dove eseguiva trattamenti estetici a base di botulino ed acido ialuronico, un ragazzo della provincia catanese, studente di medicina fuori corso, denunciato questa mattina dai carabinieri del Nas di Catania. I militari, nel corso delle attività di indagine e controllo volte a garantire la sicurezza e la salute pubblica, che include anche la lotta all'esercizio abusivo delle professioni sanitarie, avrebbero individuato, all’interno di una civile abitazione, un centro di medicina estetica che risulta sprovvisto di qualsiasi autorizzazione.In seguito alla perquisizione domiciliare, disposta dall'autorità giudiziaria del capoluogo etneo, i carabinieri hanno rinvenuto confezioni ancora integre di botulino ed acido ialuronico, dispositivi medici di varia tipologia (come aghi, cannule e bende) e, nella spazzatura, i medicinali già inoculati. Inoltre, molti dei farmaci utilizzati sarebbero risultati di produzione estera e privi dell’autorizzazione all’immissione in commercio rilasciata dall’Agenzia italiana del farmaco. Nel complesso sono state sequestrate 80 confezioni di farmaci ritenuti illegali e/o potenzialmente pericolosi per la salute pubblica. Nel corso dell'operazione sarebbero state anche trovate le schede pazienti ove erano state annotate le generalità dei clienti, i trattamenti eseguiti o da eseguire ed il tariffario applicato, grazie alle quali è stato possibile ricostruire il giro d'affari – di oltre 75mila euro -relativo al solo primo quadrimestre del 2025. Lo studente di medicina, che in realtà era in possesso di una partita Iva per esercizio di commercio ambulante, è stato denunciato per esercizio abusivo della professione di medico estetico.