Hub sanitario a Marina di Acate, dopo la protesta in programma altre iniziative

Si dichiarano soddisfatti e annunciano nuove iniziative (forse una petizione) i promotori del sondaggio cittadino sulla progettata, e contestata, realizzazione di un hub sanitario a Marina di Acate.

In piazza Matteotti in tanti, proprietari e non di case nella località marinara, simpatizzanti, semplici curiosi e frequentatori del principale luogo di aggregazione di Acate, hanno ascoltato il comizio tenuto da Ugo Lantino (dell’associazione un Passo Oltre), Salvatore Li Calzi (coordinatore di Forza Italia) e l’ex sindaco Giovanni Caruso, in rappresentanza della lista consiliare di minoranza che porta il suo nome.

I tre oratori, in sostanza, hanno ribadito quanto sostenuto da qualche mese: che non sono pregiudizialmente contro la struttura, che rifiutano l’etichetta di razzismo, che non sia ubicata nel cuore della località e soprattutto che, considerata la delicatezza della questione, essa sia discussa in un Consiglio comunale aperto.

Una postazione fissa sanitaria di Emergency, che raccoglierebbe gli immigrati irregolari, protagonisti di qualche episodio che ha creato un giustificato allarme tra i villeggianti, sarebbe un colpo mortale per la sopravvivenza di Marina di Acate.

“In piena zona movida, in un’area già fragile, dove mancano i controlli e i servizi di ordine pubblico, rischia di modificare profondamente la vivibilità, la sicurezza e il decoro dell’unico punto ancora frequentato da famiglie e giovani”.

Il questionario ritirato dai cittadini, di cui presto sarà comunicato l’esito, proponeva tre domande:

1) Sei favorevole alla creazione di un hub sanitario a Marina di Acate?

2) Ritieni che l’hub possa essere realizzato nel centro abitato di Marina Di Acate, così come intende fare l’Amministrazione Comunale?

3) Saresti favorevole alla creazione di un comitato cittadino per discutere l’argomento nelle sedi istituzionali opportune?

Il consigliere Giuseppe Failla, di Acate al Centro: “ L’evento, che ha visto coinvolte tutte le forze di opposizione, è la chiara prova che uniti si può lottare insieme per una giusta causa. L’obiettivo comune è quello di informare e rendere partecipi i cittadini su un argomento importante quale è l’hub sanitario. I cittadini e i villeggianti meritano che Marina di Acate resti un luogo sereno dove trascorrere le vacanze estive.

Ad oggi attendiamo ancora una risposta dall’amministrazione: nessuna risposta è stata data ai cittadini, nessun Consiglio comunale aperto è stato convocato e sulla questione aleggia soltanto un pesante silenzio che non fa altro che confermare la volontà di far nascere un hub sanitario in via Sole”.