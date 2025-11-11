La strage di Nassirya di 22 anni fa, cerimonie a Palermo e Monreale

Cerimonia a Monreale e a Palermo per commemorare le vittime della strage di Nassirya, dove il 12 novembre di 22 anni fa furono uccisi 19 italiani, tra cui 12 carabinieri e 5 militari dell'esercito.

A Monreale, cittadina natale del vicebrigadiere dell'Arma Domenico Intravaia tra le vittime dell'attentato, il sindaco Alberto Arcidiacono e il comandante della legione carabinieri Sicilia, generale di brigata Ubaldo Del Monaco, hanno deposto una corona di fiori sulla tomba del vicebrigadiere nel cimitero monumentale.

A Palermo il presidente dell'Assemblea regionale siciliana Gaetano Galvagno ha deposto una corona sulla lapide che ricorda l'eccidio, all'interno di Palazzo dei Normanni, alla presenza dei familiari di Domenico Intravaia e dei vertici regionali delle forze armate e dell'ordine.

In mattinata sarà celebrata una santa messa in suffragio nella cattedrale.