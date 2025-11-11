Sigonella, Uil: preoccupati per ritardi stipendi base Usa

"Siamo profondamente preoccupati per la situazione futura dei dipendenti civili operanti presso le basi statunitensi in Italia, e in particolare a Sigonella, a causa dei possibili ritardi nei pagamenti degli stipendi conseguenti allo shutdown negli Stati Uniti". Lo affermano Ida Saja, segretario generale della Uiltucs Sicilia, e il coordinatore Basi Usa Sigonella, Salvatore Rapisarda. "È inaccettabile - proseguono - che lavoratori e lavoratrici, che quotidianamente garantiscono il corretto funzionamento delle strutture e la sicurezza operativa, possano trovarsi privati della certezza economica per dinamiche politiche al di fuori della loro responsabilità. Chiediamo con urgenza alle autorità italiane e statunitensi di trovare soluzioni preventive per assicurare regolarità e continuità nei pagamenti futuri, nel pieno rispetto degli accordi bilaterali vigenti e della normativa italiana. Il benessere e la stabilità economica dei lavoratori civili devono rimanere una priorità assoluta. La Uiltucs Sicilia continuerà a monitorare la situazione con attenzione e a intraprendere ogni azione necessaria a tutela dei propri iscritti".