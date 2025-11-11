Pallamano maschile, il punto sul campionato di serie B
Albatro N.G e Autosicura Marsala continuano a camminare a braccetto in testa alla classifica dopo 3 giornate del Campionato di Serie B “Salute & Benessere” di Pallamano maschile organizzato dal Comitato regionale Sicilia Figh presieduto da Sandro Pagaria.
Gli aretusei vincono in casa lo scontro diretto contro TH Mascalucia mentre i lillibetani espugnano il parquet del New Handball Mascalucia.
Vittorie anche per Regalbuto a Villabate contro il Villaurea, dell’Aretusa in trasferta ad Avola con il Caffè Klara, della Puleo Il Giovinetto Petrosino ad Alcamo, dell’Albatro Y.G davanti ai propri tifosi contro l’Agriblu Modica
Questi i risultati della terza giornata di andata
Albatro N.G - TH Mascalucia 36 - 30
Caffe Klara Avola - Aretusa Siracusa 20 - 26
Pallamano Alcamo - Puleo Il Giovinetto Petrosino 22 - 32
Albatro Y.G - Agriblu Modica 46 - 27
Villaurea - Pallamano Regalbuto 27 - 34
New Handball Mascalucia - Autosicura Marsala 29 - 57
La Classifica
Albatro N.G 6
Autosicura Marsala 6
Pallamano Aretusa 4
TH Macalucia 4
Pallamano Regalbuto 4
New Handball Mascalucia 2
Albatro Y.G 2
Caffè Klara Avola 2
Puleo Giovinetto Petrosino 2
Villaurea 2
Agriblu Modica 0
Pallamano Alcamo 0
Prossimo turno
Puleo Giovinetto Petrosino - Caffè Klara Avola
Autosicura Marsala - Villaurea
Pallamano Aretusa - Pallamano Alcamo
TH Mascalucia - New Handball Mascalucia
Pallamano Regalbuto - Albatro Y.G.
Agriblu Modica - Albatro N.G.