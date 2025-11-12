Sbarca con furgone cassonato con 10 chili di marijuana: preso a Messina

I Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Messina Centro hanno arrestato un 47enne, ritenuto responsabile di "detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti".

Nel corso di un posto di controllo predisposto nei pressi degli imbarchi per la Calabria, i Carabinieri hanno fermato un furgone cassonato appena sbarcato dal traghetto proveniente da Villa San Giovanni, ma l'atteggiamento insofferente e nervoso assunto dal conducente ha indotto i militari ad approfondire le verifiche.

Infatti, nel corso della perquisizione personale e veicolare eseguita dai militari è stato scovato un doppiofondo appositamente realizzato nel cassone di carico del veicolo, all'interno del quale erano occultati oltre 10 chilogrammi di marijuana accuratamente confezionati e sigillati in 18 buste di plastica termosaldate, potenzialmente utilizzabili per realizzare centinaia di dosi da immettere sulle piazze di spaccio.

L'uomo è stato quindi arrestato e la droga consegnata ai Carabinieri del R.I.S. di Messina per le analisi di laboratorio.

Ultimate le formalità di rito, l'arrestato è stato ristretto presso la Casa Circondariale di Messina Gazzi a disposizione dell'Autorità giudiziaria, in attesa dell'udienza di convalida.