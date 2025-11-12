Cateno De Luca (ScN): "Sicilia in mano a lobby delinquenziali"

"La Sicilia non si cambia con gli slogan e nemmeno si può pensare di avere la fiducia dei siciliani con essi.

Quello che abbiamo sentito ieri: 'decuffarizzare la Sicilia', cosa significa? La questione è molto più profonda rispetto a prendere un'associazione a delinquere ed estrometterla dal governo. Ci troviamo in una situazione molto più grave: la regione siciliana è ormai in mano a delle lobby delinquenziali". Così il leader di Sud chiama Nord, Cateno De Luca, in conferenza stampa all'Ars, alla quale si è presentato con un pacco regalo per il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani. "Le vicende giudiziarie hanno ribadito l'esistenza di un sistema regionale malato non facciamo riferimento ai profili penali della vicenda. Queste indagini hanno confermato il segreto di pulcinella: la spartizione di vertici degli uffici principali dell'amministrazione regionale è frutto di una spartizione politica", conclude De Luca.

"Il diserbante è quello che è lo strumento utilizzato in agricoltura e non solo per disinfettare che comunemente viene detta la pompa, perché bisogna liberare il sistema da incrostazioni che ormai sono denominate lobbizzazione dei servizi pubblici essenziali". Così il leader di Sud chiama Nord, Cateno De Luca, a margine della conferenza stampa all'Ars, alla quale si è presentato con un pacco regalo per il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani. "Burocrazia? Se noi facciamo un monitoraggio dell'applicazione delle leggi del Parlamento siciliano ci rendiamo conto che oltre il 60-70% di fatto viene disapplicata dalla stessa burocrazia, la quale o è schiava del padrone che l'ha nominata o non viene messa nelle condizioni di lavorare. Io non voglio generalizzare perché conosco dirigenti bravi, liberi fino a un certo punto, perché devono stare attenti anche a come parlano, come dirigenti schiavi che per riceverti devono parlare o ricevere la telefonata dal deputato che li ha fatti nominare, sia a livello centrale che a livello periferico".

Poi ancora su Schifani: "Noi, se il Presidente Schifani anche con questa legge di stabilità prenderà un po' delle nostre proposte, le inserirà nel suo disegno di legge, nella sua idea, noi voteremo la legge di stabilità tranne che poi dall'altro lato, come si dice simpaticamente, non ci siano porcherie nella stessa legge. Quindi su questo siamo molto attenti nelle cose. Già con la legge di stabilità può anche cominciare a dare discontinuità perché noi gli abbiamo anche proposto in queste leggi di stabilità delle norme che ci salvaguardano anche dalla burocrazia. Dimissioni? E che cambia? Scusatemi, se io mi devo ritrovare con una Sicilia ancora in queste condizioni, le dimissioni di Schifani a che cosa servono? A chi sono utili? Schifani è stato eletto. Io rispetto il voto. I siciliani hanno voluto Schifani, questo se lo devono ricordare tutti, e Schifani ha il dovere, il diritto e l'obbligo, mi permetto di dire, di governare ed amministrare questa terra ma di farlo con buon senso e soprattutto cambiando quelli che sono gli elementi strutturali e patologici di questa terra", ha concluso.