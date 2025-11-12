Traffico di droga a Catania, in carcere 5 esponenti del clan Santapaola

La Polizia di Stato ha dato esecuzione al provvedimento emesso dall'Ufficio Esecuzioni della Procura Generale della Repubblica di Catania, a seguito di sentenza passata in giudicato, nei confronti di cinque persone ritenute colpevoli di associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti continuata e in concorso. Per tali condanne i cinque uomini dovranno scontare pene definitive che vanno da 7 anni e 2 mesi fino a 14 anni di reclusione.

Quattro di loro, residenti nel territorio di competenza del Commissariato di di Acireale, consapevoli delle imminenti condanne, si sono allontanati dai luoghi di abitazione scegliendo di costituirsi presso istituti di restrizione da loro prescelti.

Infatti, con la collaborazione della Polizia di Frontiera di Catania, il personale del Commissariato ha verificato che due dei condannati, padre e figlio, e un terzo, parente dei primi due, si erano allontanati un paio di giorni prima dell'emissione del provvedimento esecutivo con volo partito da Catania con destinazione centro Italia per poi costituirsi presso una Casa Circondariale in Toscana, mentre il quarto, dopo essersi sottratto alla cattura in un primo momento, si è costituito presso un carcere calabrese.

Il quinto, invece, ha ricevuto la notifica dell'ordine restrittivo presso la Casa Circondariale ove era già ristretto per altra causa.

Per i cinque si sono aperte definitivamente le porte del carcere.

Le indagini, incardinate in un procedimento del 2003 presso la Procura Distrettuale della Repubblica di Catania, si riferiscono a due diversi filoni, confluiti poi in un unico procedimento, eseguite dalla Squadra Mobile di Catania e dal Commissariato di di Acireale e rassegnate all'Autorità Giudiziaria con una informativa del 2007 per numerosi fatti reato riferiti a quell'epoca. Le attività investigative dei due uffici della Polizia di Stato sono la prosecuzione dell'importante indagine svolta nel 2000 e denominata "Euroracket".

Gli arrestati, tutti riconducibili al clan Santapaola operante nell'acese, ad eccezione di uno di loro, non avevano sofferto custodia cautelare, in quanto, all'epoca, le indagini preliminari si conclusero con l'avviso di conclusione indagini.

Le intercettazioni ambientali, all'epoca direzionate nei confronti di alcuni esponenti di spicco del clan menzionato, hanno evidenziato come l'illecita attività concernente le sostanze stupefacenti fosse una delle fonti principali del clan per auto sovvenzionarsi. Episodio nodale di quell'indagine fu proprio l'arresto in flagranza di reato di due di loro, eseguito da personale del Commissariato di Acireale e della Squadra Mobile di Catania la sera dell'1 marzo 2004, quando i due furono fermati agli imbarcaderi di Messina e trovati in possesso di quasi 200 grammi di cocaina.