Pallamano maschile, in serie B spicca il derby di Mascalucia

E’ sicuramente il derby di Mascalucia tra la TH Mascalucia e New Handball Mascalucia a catalizzare l’attenzione della quarta giornata del Campionato di Serie B “Salute &Benessere” di Pallamano Maschile organizzato dal Comitato regionale Sicilia presieduto da Sandro Pagaria.
Sulla carta il TH appare favorito ma si sa che i derby escono fuori da qualunque regola e pronostico e quindi si prevede il pubblico delle grandi occasioni gli spalti stipanti in ogni posto per una bella giornata di pallamano.
Per quanto riguarda invece le due capoliste, l’Albatro N.G si reca sul campo dell’Agriblu Modica mentre l’Autosicura Pallamano Marsala ospita il Villaurea.
Ritorna a giocare tra le mura amiche il Regalbuto che atten del’Albatro Y.G mentre la Puleo Giovinetto Petrosino ospita il Caffè Klara Avola.
L’Aretusa Siracusa ospita la Pallamano Alcamo.
Questo in dettaglio il quadro completo degli incontri della quarta giornata:
Puleo Il Giovinetto Petrosino – Caffè Klara Avola Agriblu Modica – Albatro N.G. Autosiruca Marsala – Villaurea Pallamano Aretusa – Alcamo Pallamano
TH Mascalucia – New Handball Mascalucia Pallamano Regalbuto – Albatro Y.G.
La Classifica Autosicura Marsala 6 Albatro N.G. 6 Aretusa 4 TH Mascalucia 4 Regalbuto 4 Albatro Y.G. 2 Avola 2 Petrosino 2 Villaurea 2 New Handball Mascalucia 2 Agribli Modica 0 Alcamo Pallamano 0

