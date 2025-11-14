Volley Modica in Puglia ospite della capolista Castellana

Difficile trasferta in Puglia per l'Avimec Modica, che per la quarta giornata del girone Blu del campionato di serie A3, domenica alle 17 sarà di scena al “PalaGrotte” di Castellana ospite della capolista Bcc Tecbus. Un match dal coefficiente di difficoltà altissimo, visto che il sestetto di coach Distefano sarà ospite della capolista, ma in settimana i biancoazzurri si sono preparati al meglio consapevoli che Castellana è una squadra in forma smagliante e che ha già dimostrato di non essere in vetta alla classifica per caso. Partita importante sotto diversi aspetti per Checco Barretta (nella foto) che oltre a essere un ex, dall'altra parte della rete si ritroverà da avversario il fratello Gianmarco.