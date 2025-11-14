Trapani, Unicredit eroga 109 milioni a imprese e famiglie

Incontro istituzionale presso la Camera di commercio di Trapani, fra il commissario dell'ente, Giuseppe Pace, e Renato Mancini, Area Manager Retail di UniCredit per la provincia di Trapani.

L'incontro, svoltosi in un clima di "reciproca cordialità", si legge in una nota, ha rappresentato un'occasione significativa per consolidare il rapporto tra l'istituto bancario ed una primaria Istituzione del territorio da sempre al fianco delle imprese.

Renato Mancini, sottolinea la nota, ha illustrato le più recenti attività creditizie svolte dalla Banca: nei primi nove mesi del 2025 UniCredit ha erogato in provincia di Trapani 109 milioni di euro di nuovi finanziamenti, di cui 72 milioni alle imprese. Il dato è in crescita del 41% rispetto allo stesso periodo del 2024, quando i finanziamenti complessivi a imprese e famiglie erano stati pari a 77 milioni.

Mancini ha poi confermato la volontà della Banca di essere sempre più vicina alle imprese con un ruolo attivo nel supporto all'accesso al credito in tutte le forme utili alle esigenze aziendali, con una consulenza dedicata e distintiva che possa accompagnare le attività economiche in ogni fase della loro vita, con la possibilità di erogare finanziamenti abbinabili anche alle garanzie pubbliche, richiedibili sia per sostenere lo sviluppo delle attività di business, sia per le esigenze di liquidità corrente.

Da parte sua, Giuseppe Pace ha ribadito l'importanza della presenza attiva sul territorio "di un primario Istituto di credito nel momento in cui, di fronte alla necessità di sostenere ancora di più le promettenti potenzialità di sviluppo della nostra economia, si assiste al fenomeno della desertificazione bancaria e del credit crunch in tutta la Sicilia. Per questo la Camera di commercio di Trapani prende atto favorevolmente della positiva propensione al credito espressa da UniCredit e si farà parte attiva per favorire un sempre migliore rapporto fra banca e imprese".

L'occasione, conclude la nota, ha rappresentato, quindi, un momento importante per sottolineare l'attitudine di UniCredit ad operare quale Banca del Territorio e la vicinanza delle strutture provinciali di UniCredit con le istituzioni, rafforzando una cooperazione che punta al sostegno delle imprese e delle famiglie ed allo sviluppo del territorio trapanese.