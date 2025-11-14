Gestione dell'Asp di Siracusa, Fdi chiede invio ispettori del Ministero

Fratelli d'Italia chiede l'invio degli ispettori del ministero della Salute in Sicilia dopo l'inchiesta della Procura di Palermo su presunti episodi di corruzione, con particolare attenzione alla gestione dell'Asp di Siracusa e sui casi delle morti sospette all'ospedale Papardo di Messina. In merito a quest'ultima vicenda, i decessi sarebbero riconducibili, secondo le ipotesi investigative, a infezioni post operatorie. L'episodio e' rientrato nell'indagine sull'Asp di Siracusa a seguito di un'intercettazione che coinvolge Paolo Russo, presidente della commissione di gara dell'Asp, e il responsabile unico del procedimento, Giuseppina Di Mauro. Commentando quelle morti, Russo avrebbe riferito che "non hanno mai pulito", alludendo alle condizioni delle sale operatorie dell'ospedale messinese. Parallelamente, l'Asp di Siracusa e' travolta dall'inchiesta dei magistrati palermitani su una gara d'appalto per il servizio di ausiliarato. L'appalto, secondo gli inquirenti, sarebbe stato alterato per favorire la Dussmann, societa' ritenuta vicina all'ex presidente della Regione, Toto' Cuffaro, atteso oggi davanti al gip per l'interrogatorio. A sollecitare un intervento del Ministero e' stato ieri il deputato di FdI Fabrizio Ciancitto, che ha chiesto verifiche sia negli ospedali messinesi sia nelle strutture siracusane. Alle sue parole si e' aggiunta la voce del parlamentare siracusano del partito Luca Cannata, che da mesi critica la gestione del direttore generale dell'Asp, Alessandro Caltagirone, ora indagato e dimissionario dopo un periodo di autosospensione. Cannata aveva gia' contestato il dirigente in precedenza, prima per la gestione dell'emergenza ambientale legata all'incendio di un deposito di rifiuti plastici ad Augusta, poi per il caso del minore di 11 anni ricoverato nel reparto di Psichiatria insieme ad adulti. "Le parole emerse dall'inchiesta - afferma Cannata - richiedono un intervento immediato per accertare non solo le reali condizioni di disinfezione e sterilizzazione delle sale operatorie, ma anche l'efficienza dei protocolli sanitari, delle procedure di sicurezza e dei controlli interni nell'intera sanita' siracusana". Il parlamentare sottolinea inoltre come le dimissioni di Caltagirone rendano necessario un chiarimento rapido e completo: "Il quadro lasciato dal direttore generale non puo' essere ignorato. Servono trasparenza e verifiche rigorose. Non possiamo permettere che dubbi cosi' gravi restino sospesi. La salute pubblica si tutela con atti concreti, controlli e responsabilita'".