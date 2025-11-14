Neonata soffocata a Villa San Giovanni, ergastolo alla nonna

È stata condannata all'ergastolo Anna Maria Panzera, la nonnadel neonato trovato senza vita il 26 maggio 2024 all'interno diuno zaino abbandonato tra gli scogli a Villa San Giovanni, neipressi degli imbarcaderi dei traghetti. La sentenza è stataemessa ieri sera dalla Corte d'Assise di Reggio Calabria, presieduta da Tommasina Cotroneo, in accoglimento dellarichiesta del pubblico ministero, Tommaso Pozzati, che ha coordinato le indagini assieme al procuratore aggiunto Walter Ignazitto. Anna Maria Panzera è la madre della tredicenne condeficit psichico che aveva partorito il neonato.