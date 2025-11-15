Banco Alimentare, donazione anche da detenuti dell' Ipm Catania

Anche i detenuti dell'Istituto penale per i minorenni (Ipm) di Catania Bicocca hanno contribuito alla Giornata nazionale della Colletta alimentare.

Lo hanno fatto donando dei pacchi con marchio Banco alimentare contenenti tonno e salsa in scatola, patatine, brioche e omogeneizzati comprati con i proventi dalla vendita dei prodotti dell'orto che coltivano loro.

A contribuire alla Colletta alimentare anche l'arcivescovo di Catania, Luigi Renna, che ha sottolineato l'importanza del gesto: "È un modo per donare speranza e per condividere quello che abbiamo - ha detto - non importa se tanto o poco, ma quando diamo qualcosa di noi stessi creiamo delle relazioni di fraternità e di questo il mondo ha tanto bisogno.

Banco Alimentare ci rende artigiani di speranza".

Anche Salvo La Rosa, giornalista e volto noto dello mondo di cultura e spettacolo, ha voluto ringraziare per il coinvolgimento, sottolineando che la "Colletta alimentare è un grande gesto d'amore che dobbiamo fare tutti insieme".

"È tanta la gente - ha aggiunto - che ha bisogno di aiuto ed è giusto dare a tutti la possibilità di avere cibo e un po' più serenità".

Il presidente Pietro Maugeri ha ricordato il valore quotidiano dell'impegno: "La raccolta di oggi - ha spiegato - costituisce in fondo il 5% di quanto la rete Banco alimentare della Sicilia distribuisce ogni giorno dell'anno. Ma quella che vediamo oggi è una festa che combatte la solitudine. Fare un gesto gratis non è solo un aiuto, ma è un modo per regalare un abbraccio. Soltanto in Sicilia, la rete Banco alimentare aiuta quotidianamente circa 285.000 persone in condizioni di indigenza".

La Sicilia è la regione pilota per l'introduzione del progetto sperimentale Bring the food, uno strumento digitale per registrare in tempo reale il raccolto della Colletta. I capi equipe, tramite un semplice QR code, inseriscono il dato di raccolta, permettendo di conoscere l'andamento della Colletta e l'analisi dei risultati in tempi molto più rapidi.