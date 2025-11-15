ou
ULTIME NOTIZIE

Porto Empedocle, fermo amministrativo per 2 mesi della Saving Humans

logo

    Brunno manchette 468x90
    Manchette Falcone

Form di ricerca

Advertising
    Super Conveniente
    Banner sottotestata mavic categorie
    Decò SOTTOTESTATA
Advertisng
    Il Capriccio Pizzeria
    Atriafin
    super conveniente
    decò
    Coprefer banner max alto 1140
Grifone euroasiatco salvato da carabinieri di Marsala

Grifone euroasiatco salvato da carabinieri di Marsala

CronacaTrapani

Un esemplare di grifone euroasiatico (nome scientifico "Gyps fulvus"), in evidente difficoltà in quanto incapace di riprendere il volo, è stato soccorso dai carabinieri forestali nella zona di contrada Volpara, nell'entroterra di Marsala.
L'intervento dei militari del distaccamento di Trapani del Centro anticrimine natura è stato eseguito di una segnalazione di alcuni volontari del Wwf.
I carabinieri forestali hanno constato che il grifone era in stato di grave debilitazione, "verosimilmente riconducibile - si legge nella nota diffusa dall'Arma - ad un avvelenamento".
Con il supporto di volontari del Wwf, l'animale è stato soccorso e immediatamente trasferito dai militari nel Centro di recupero Fauna selvatica di Ficuzza (Palermo), dove personale specializzato ha provveduto a fornire le prime cure e a valutarne le condizioni, al fine di consentire, quando sarà possibile, la reimmissione in natura.
Il grifone euroasiatico è uno dei più grandi avvoltoi europei, la sua apertura alare può superare i 2,5 metri.
E' una specie che negli ultimi decenni ha rischiato la scomparsa in Italia, ma grazie a programmi di reintroduzione e tutela, oggi alcune colonie sopravvivono in Sicilia, Sardegna e nelle aree appenniniche.

Potrebbero Interessarti