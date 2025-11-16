ou
ULTIME NOTIZIE

Allaccio abusivo alla rete Enel alla Playa, tre donne denunciate a Catania

logo

    Brunno manchette 468x90
    Manchette Falcone

Form di ricerca

Advertising
    Super Conveniente
    Banner sottotestata mavic categorie
    Decò SOTTOTESTATA
Advertisng
    Il Capriccio Pizzeria
    Atriafin
    super conveniente
    decò
    Coprefer banner max alto 1140
Luca Sbardella (Fdi): "Inchiesta Cuffaro? No crepe nella maggioranza"

Luca Sbardella (Fdi): "Inchiesta Cuffaro? No crepe nella maggioranza"

PoliticaCataniaMessinaPalermoSiracusa

"Non ci sono crepe nella maggioranza", dopo l'inchiesta sugli appalti pilotati che coinvolge l'ex Governatore Salvatore Cuffaro e il deputato di Noi moderati Saverio Romano. "I colleghi della Dc hanno confermato la loro volontà di continuare a sostenere il governo, noi speriamo che la questione si chiarisca il più presto possibile. Siamo uniti e compatti per andare avanti". Così Luca Sbardella, commissario regionale di Fdi in Sicilia dopo le richieste di arresto per Cuffaro, Romano e il deputato della Dc all'Ars Carmelo Pace.

Potrebbero Interessarti