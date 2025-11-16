Luca Sbardella (Fdi): "Inchiesta Cuffaro? No crepe nella maggioranza"

"Non ci sono crepe nella maggioranza", dopo l'inchiesta sugli appalti pilotati che coinvolge l'ex Governatore Salvatore Cuffaro e il deputato di Noi moderati Saverio Romano. "I colleghi della Dc hanno confermato la loro volontà di continuare a sostenere il governo, noi speriamo che la questione si chiarisca il più presto possibile. Siamo uniti e compatti per andare avanti". Così Luca Sbardella, commissario regionale di Fdi in Sicilia dopo le richieste di arresto per Cuffaro, Romano e il deputato della Dc all'Ars Carmelo Pace.