Sangue sule strade italiane: almeno 5 morti

Almeno cinque morti e ventuno feriti, molti gravi: è il bilancio di una serie di incidenti stradali verificatisi in Piemonte, Lombardia, Liguria, Basilicata, Puglia e Toscana.

L'ennesimo tragico bollettino, anche con risvolti penali, che si registra proprio nella Giornata mondiale per il ricordo delle vittime della strada.

Sull'auto a noleggio con lui si trovavano altri tre ragazzi: un ventenne che è morto in ospedale, una trentenne ricoverata in prognosi riservata e un ventitreenne in codice giallo. Sulla Corsa c'era un 32enne positivo al narcotest, ricoverato in codice giallo. Entrambi i mezzi circolavano ad alta velocità.

La giovane vittima dell'incidente di Cervasca, nel Cuneese, è invece Gaia Conte, 19 anni, di Dronero (Cuneo). La ragazza era alla guida della sua auto sulla provinciale 422 quando, intorno alle 5, la vettura si è cappottata prendendo fuoco. Un uomo di 58 anni, Vincenzo Mele, ha poi perso la vita sempre questa mattina in un incidente sulla ex strada statale 580, nel tratto tra Ginosa e Marina di Ginosa (Taranto). In sella a una moto si è scontrato con un'automobile.

Aveva 22 anni, invece, Vincenzo Bochicchio, di Maschito (Potenza), morto nella serata di ieri in un incidente stradale avvenuto sulla strada Oraziana, nei pressi di Ripacandida (Potenza). Nell'incidente, che ha coinvolto due automobili, sono rimaste ferite altre tre persone, di cui una in codice rosso. E un ventiduenne è morto alle porte di Arezzo dopo che la sua auto è finita contro un albero lungo la regionale 327.

Restano gravi inoltre le condizioni di tre giovani feriti in un incidente in Liguria avvenuto sulla A12 la scorsa notte. Una Fiat Panda con a bordo 5 giovani (gli altri due sono meno gravi) si è scontrata con un mezzo di scorta a un trasporto eccezionale. Ferito anche un 21enne brianzolo ricoverato in gravissime condizioni dopo un incidente stradale avvenuto all'alba di oggi sulla A36 Pedemontana a Bregnano (Como). Nel tamponamento a catena sono rimaste ferite in modo non grave altre nove persone.