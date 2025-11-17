ou
Modica, approvata la mozione simbolica sulla Palestina

Maria Falcone, su riforma giustizia: basta usare nome di Giovanni

PoliticaPalermo

"Negli ultimi giorni ho ascoltato troppe voci sulla riforma della giustizia e soprattutto a proposito della separazione delle carriere.
Trovo di cattivo gusto che si continui a tirare in ballo mio fratello Giovanni, utilizzando il suo nome per sostenere posizioni che lui non può commentare, né confermare, né smentire.
Lo trovo profondamente scorretto e irrispettoso verso la sua memoria. Giovanni Falcone non può replicare e credo sia doveroso ricordare che a parlare per lui sono i suoi scritti e il suo lavoro, non interpretazioni o addirittura interviste mai esistite". Lo ha detto Maria Falcone, sorella del magistrato assassinato nel '92 e presidente della fondazione che porta il nome del giudice.

