ou
ULTIME NOTIZIE

Trattore nel burrone, morto un operaio nel Crotonese

logo

    Brunno manchette 468x90
    Manchette Falcone

Form di ricerca

Advertising
    Super Conveniente
    Banner sottotestata mavic categorie
    Decò SOTTOTESTATA
Advertisng
    Il Capriccio Pizzeria
    Atriafin
    super conveniente
    decò
    Coprefer banner max alto 1140
In auto con 2 bambini e 7 chili di droga, coppia arrestata a Villa San Giovanni

In auto con 2 bambini e 7 chili di droga, coppia arrestata a Villa San Giovanni

Altro sud

Viaggiavano in auto con i figli minorenni e oltre 7 chili di droga.
Una coppia è stata arrestata dai carabinieri agli imbarcaderi di Villa San Giovanni provenienti dalla Sicilia.
I carabinieri della Compagnia di Villa San Giovanni, impegnati in alcuni controlli, hanno notato la vettura con i due bambini a bordo e la loro attenzione è stata attirata dal comportamento degli adulti, particolarmente nervosi.
I militari hanno quindi perquisito il veicolo trovando, in un borsone posizionato ai piedi della passeggera, tre confezioni contenenti cocaina per quasi 1 chilo e 55 panetti di hashish, per un peso complessivo di circa 6 chili.
I due soggetti, entrambi residenti nel Reggino, sono stati arrestati in flagranza per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti in concorso e condotti in caserma per gli accertamenti di rito. Su disposizione della Procura della Repubblica di Reggio Calabria, sono stati successivamente tradotti nella Casa Circondariale del capoluogo. I bambini sono stati affidati ai familiari.

Potrebbero Interessarti