Pozzallo, incidente sul lavoro in un cantiere edile: un morto e un ferito

Un morto e un ferito a causa di un incidente sul lavoro verificatosi nel pomeriggio a Pozzallo in un cantiere edile di corso Vittorio Veneto. La vittima è un operaio albanese di 36 anni; gravemente ferito un altro operaio, uno sciclitano di 47 anni. I due operai, secondo i primi riscontri, sarebbero stati colpiti dal braccio in ferro di una betoniera utilizzata per la gettata di cemento. Le condizioni del 36enne albanese sono apparse subito gravissime e, malgrado l'intervento del 118, l'uomo è deceduto dopo pochi minuti. L'altro operaio, anche lui colpito violentemente dal braccio della betoniera, è stato ricoverato all'ospedale Maggiore "Nino Baglieri" di Modica.

Sul luogo dell'incidente sono intervenuti due ambulanze del 118, i Vigili del fuoco, i carabinieri della Compagnia di Modica e della Stazione di Pozzallo, oltre ai tecnici dello Spresal (Servizio prevenzione e sicurezza ambienti di lavoro) dell'Asp di Ragusa. La Procura di Ragusa ha aperto un fascicolo sul mortale infortunio sul lavoro. Non è escluso che venga ordinata l'autopsia sul corpo dell'operaio albanese, ennesima vittima su un luogo di lavoro. Il cantiere è stato posto sotto sequestro in attesa di completare gli accertamenti dell’Autorità Giudiziaria.

Documento della Cisl sull'incidente di Pozzallo: “Controlli, manutenzione delle attrezzature, formazione continua: la sicurezza deve rappresentare un investimento per ogni azienda e ditta che opera nei cantieri. La nuova vittima del lavoro sia monito per quanti hanno responsabilità nella sicurezza di ogni singolo lavoratore”.

Così Giovanni Migliore, segretario generale della UST Cisl Ragusa Siracusa, e Dathan Di Dio, segretario generale della FILCA Cisl territoriale, sull’incidente che nel pomeriggio di oggi è costato la vita ad un operaio impegnato in un cantiere di Pozzallo.

“La nostra vicinanza alla famiglia della vittima e a tutti i suoi colleghi – hanno aggiunto – Attendiamo l’esito degli accertamenti avviati per risalire a eventuali responsabilità. Resta la rabbia per un’altra vita umana strappata alla famiglia mentre si trovava a lavoro.

Massima vicinanza all’altro operaio coinvolto. Sappiamo quanto sia difficile arrivare all’obiettivo zero di incidenti sul lavoro – Non significa comunque che l’impegno di ognuno di noi debba venir meno, soprattutto dopo tragici eventi come quello di oggi.”