Incidente mortale a Randazzo, Barbagallo (Pd): al Pte ed al 118 senza medici

"Sabato c'è stato un incidente mortale a Randazzo, ma non c'erano medici disponibili né al presidio territoriale di emergenza né tantomeno al 118. E' questo il dato, nudo e crudo, che descrive il progressivo smantellamento dei servizi medici di prossimità che dovrebbero essere garantiti a Randazzo dove la guardia medica, il Pte e il 118 non hanno medici a sufficienza per fornire adeguata assistenza, anche nei casi più gravi. Lo denunciamo da tempo mentre chi dovrebbe garantire il diritto alla salute continua a voltarsi dall'altra parte". Lo dice il segretario regionale del Pd Sicilia, Anthony Barbagallo, che denuncia lo stato del sistema sanitario nel comune di Randazzo, in provincia di Catania. "In base alle nostre informazioni - prosegue - sabato scorso l'ambulanza giunta sul posto era sprovvista di medico a bordo e non c'era medico neanche al Pte. Presenteremo oggi stesso un'interrogazione urgente per accertare i fatti e le eventuali responsabilità". "È vergognoso che - dice il segretario del circolo Pd di Randazzo, Gianluca Anzalone - l'emergenza sanitaria di un'intera comunità venga trattata come un dettaglio amministrativo. Per questo è urgente che la Regione intervenga immediatamente per ristabilire un'assistenza minima e dignitosa anziché occuparsi sempre e solo di clientele favorendo gli amici degli amici".