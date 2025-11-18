L'omicidio Ottaviano a Scicli, attesa del Riesame per unico sospettato

Si e' tenuta stamani l'udienza davanti al Tribunale del Riesame di Catania (presidente Gabriella Larato) sull'omicidio di Giuseppe Ottaviano (nella foto), 41 anni, per il quale e' stato accusato un 43enne. Ottaviano fu ucciso nella notte tra l'11 e il 12 maggio 2024 a Scicli, nel Ragusano, forse per motivi passionali. Al termine della discussione - dove si sono succeduti gli interventi della difesa dell'uomo rappresentata dall'avvocata Maria Platania in merito alla non sussistenza degli indizi di colpevolezza e, a 18 mesi dal delitto, alle reali esigenze di custodia cautelare, e della pubblica accusa rappresentata dal sostituto procuratore di Ragusa Santo Fornasier, che ha chiesto la conferma dell'ordinanza - il Tribunale si e' riservato sulla decisione, che dovra' essere emessa entro il 20 novembre. Le indagini non sono ancora formalmente chiuse; il gip aveva accolto la richiesta di arresto dell'uomo, avanzata dalla Procura iblea, che nel corso dell'interrogatorio di garanzia aveva risposto alle domande del gip respingendo le accuse. Secondo la tesi della Procura, l'uomo, nuovo compagno dell'ex fidanzata della vittima, avrebbe agito per motivi passionali. L'indagato avrebbe effettuato una sorta di sopralluogo nei giorni antecedenti il delitto presso l'abitazione della vittima per accertarsi della presenza o meno di telecamere di videosorveglianza. Ottaviano sarebbe stato picchiato selvaggiamente e lasciato agonizzante in casa. L'aggressione avrebbe avuto origine nel suo rifiuto della conclusione di una relazione sentimentale con una donna, diventata poi la compagna dell'indagato. Quest'ultimo, infastidito dall'atteggiamento dell'ex, lo avrebbe aggredito infliggendogli colpi che hanno procurato fratture alla testa e provocato dopo qualche ora di agonia la sua morte. Al 43enne viene contestato l'omicidio aggravato dalla minorata difesa di Ottaviano, dovuta all'uso di sostanze stupefacenti, farmaci e alcool.