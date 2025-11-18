Trovato con 150 grammi di droga di ogni genere, arrestato a Reggio Calabria

Un uomo di 54 anni è stato arrestato a Reggio Calabria dai carabinieri della stazione "Rione Modena" per possesso di sostanze stupefacenti.

L'arresto è avvenuto in seguito a un controllo dell'abitazione dell'uomo che, secondo gli investigatori, aveva assunto atteggiamenti anomali e un marcato stato di agitazione.

Eseguita la perquisizione, i militari dell'Arma ha trovato diversi quantitativi di cocaina, marijuana e hashish nascosti tra scatole, mobili e oggetti d'uso quotidiano.

Complessivamente il 54enne, già noto alle forze dell'ordine, aveva quasi 150 dosi di sostanza stupefacente pronte per essere immesse sul mercato illecito.

Gli accertamenti disposti stabiliranno l'esatta quantità della droga.

I carabinieri hanno anche trovato e sequestrato bilancini di precisione e materiale vario utilizzato per il confezionamento delle dosi.

L'uomo è stato quindi arrestato in flagranza di reato per poi essere sottoposto agli arresti domiciliari su disposizione dell'autorità giudiziaria.