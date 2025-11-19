Acate, violenta rissa tra cittadini rumeni in via Vittorio Veneto: indagini

Rissa tra cittadini rumeni nella serata di martedì in via Vittorio Veneto, ad Acate. Tutto sarebbe iniziato intorno alle 20,30 con minacce e insulti. Poi, si sarebbe passati alle vie di fatto e qualcuno sarebbe rimasto ferito. A dare l'allarme alcuni residenti nella zona che hanno avvertito i carabinieri. Insieme ai militari dell'Arma sono arrivate sul posto due ambulanze che hanno proceduto a prestare le prime cure ad un paio di persone ferite, per fortuna in modo non grave. I carabinieri stanno svolgendo indagini per individuare i partecipanti alla violenta rissa.

(Foto Franco Assenza)