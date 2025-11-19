ou
ULTIME NOTIZIE

Acireale, studentessa di 17 anni si lancia dal primo piano della scuola

logo

    Brunno manchette 468x90
    Manchette Falcone

Form di ricerca

Advertising
    Super Conveniente
    Banner sottotestata mavic categorie
    Decò SOTTOTESTATA
Advertisng
    Il Capriccio Pizzeria
    Atriafin
    super conveniente
    decò
    Coprefer banner max alto 1140
Acate, violenta rissa tra cittadini rumeni in via Vittorio Veneto: indagini

Acate, violenta rissa tra cittadini rumeni in via Vittorio Veneto: indagini

CronacaRagusa

Rissa tra cittadini rumeni nella serata di martedì in via Vittorio Veneto, ad Acate. Tutto sarebbe iniziato intorno alle 20,30 con minacce e insulti. Poi, si sarebbe passati alle vie di fatto e qualcuno sarebbe rimasto ferito. A dare l'allarme alcuni residenti nella zona che hanno avvertito i carabinieri. Insieme ai militari dell'Arma sono arrivate sul posto due ambulanze che hanno proceduto a prestare le prime cure ad un paio di persone ferite, per fortuna in modo non grave. I carabinieri stanno svolgendo indagini per individuare i partecipanti alla violenta rissa.
(Foto Franco Assenza)

Potrebbero Interessarti