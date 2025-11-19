Acate. Minacce al consigliere Failla, lui conferma ma non vuole denunciare

Solidarietà bipartisan per il consigliere comunale di “Acate al Centro”, Giuseppe Failla (nella foto) che in un post ha dichiarato di avere ricevuto minacce da un parente di un assessore “per il suo ruolo di controllo sull’operato amministrativo”. Prima lo stesso sindaco Gianfranco Fidone, e successivamente i colleghi di minoranza della “Lista Caruso”, si sono pronunciati. Il “caso” sembra sgonfiarsi.

Preso atto della gravità di quanto denunciato – dice il primo cittadino - io in prima persona mi sono attivato per approfondire l’accaduto. La versione dei fatti esposta dalla persona interessata (che peraltro è conosciuta nel nostro paese per essere una persona tutt’altro che violenta) differisce parecchio da quella esposta dal Consigliere Failla ed esclude categoricamente ogni sorta di minaccia o intimidazione. Ciò detto, come Sindaco e come cittadino, ribadisco che vanno senza esitazione condannate ogni sorta di minaccia e di pressione verso un amministratore o un politico che assolve il proprio mandato. Sono certo che il consigliere Failla continuerà ad esercitare con coraggio e fermezza il proprio mandato elettorale, come prima e più di prima, rimettendo ovviamente a lui ogni valutazione di tipo legale. Il dibattito politico può essere aspro ma auspico che tutti, da qualsiasi parte, possano mantenere atteggiamenti costruttivi, rispettosi e civili. Lo merita Acate, lo dobbiamo alla nostra comunità”.

E i 4 consiglieri della Lista Caruso: “Qualora quanto da lui riferito trovasse conferma, e non vi è motivo di ritenere che il consigliere Failla possa avere interesse a riportare fatti non corrispondenti alla realtà, riteniamo che episodi di questa natura siano assolutamente inaccettabili e del tutto incompatibili con il vivere democratico della nostra comunità. Per questo motivo esprimiamo la nostra solidarietà al consigliere Failla e ribadiamo con fermezza che ogni rappresentante istituzionale, sia di maggioranza sia di minoranza, deve poter svolgere il proprio ruolo in piena libertà, nel rispetto delle persone e delle istituzioni”.

Giuseppe Failla, unico consigliere di “Acate al Centro passato all'opposizione nella scorsa estate, in un altro post, ha poi precisato: “Ringrazio il sindaco per essersi interessato alla vicenda. Ma con la stessa chiarezza con cui sempre affronto il mio ruolo, confermo ciò che ho già dichiarato: quella frase mi è stata rivolta. Non ho bisogno né interesse ad ingigantire nulla. Non ho mai parlato di violenza né inteso trasformare un episodio di tensione in un caso giudiziario, ma non posso ignorare un’espressione che oltrepassa il limite del rispetto istituzionale. Del resto, è stato proprio il sindaco — in più occasioni — a denunciare pubblicamente e anche alle autorità competenti l’uso di linguaggi inaccettabili nel confronto politico. Lo stesso principio vale per me: le istituzioni meritano rispetto, sempre e da chiunque”.

E ai tanti che sui social gli chiedevano sporgere denuncia ha risposto: ”Ho scelto di non procedere con una denuncia formale perché conosco la persona e ritengo che non vi fosse alcuna intenzione reale dietro quelle parole. Ma il fatto che io non ritenga necessario un percorso giudiziario non significa che quelle espressioni vadano minimizzate. Per me la vicenda si chiude qui. Continuerò a svolgere il mio mandato con la stessa determinazione e lo stesso senso di responsabilità di sempre, certo che il confronto politico debba essere anche acceso, ma mai scadere in frasi che non appartengono alla cultura delle nostre istituzioni. Lavoriamo per Acate, e lo facciamo con serietà”.