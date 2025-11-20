ou
Operazione 'Parco giochi' a Giarre: 10 arresti per traffico di droga

CronacaCatania

Dieci persone sono state arrestate, otto portate in carcere e due poste ai domiciliari, nell'ambito di un'operazione antidroga dei carabinieri della compagnia di Giarre denominata 'Parco Giochi'.
Agli indagati è contestato di fare parte di un'associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti o psicotrope e di detenzione e porto illegale di armi e munizioni.
Nei loro confronti è in corso di esecuzione un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip di Catania su richiesta della Procura etnea che è eseguita tra Misterbianco e i rioni San Giorgio e Librino di Catania e nella provincia di Ravenna.
Nell'operazione sono impegnati oltre 80 carabinieri del comando provinciale di Catania, supportati da militari dello squadrone Eliportato, dai Cacciatori "Sicilia", da unità per la ricerca di armi e droga del nucleo cinofili di Nicolosi e dal 12/simo nucleo Elicotteri

