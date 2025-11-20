ou
Manifestazione con danneggiamenti, 2 arresti della Digos a Catania

CronacaCatania

Devastazione e saccheggio, danneggiamento, imbrattamento, resistenza a pubblico ufficiale, lesioni personali, lancio di bottiglie incendiarie, commessi nel corso di una pubblica manifestazione.
Sono i reati contestati, a vario titolo, a due indagati arrestati da agenti della sezione Antiterrorismo della Digos della Questura di Catania.
Nei loro confronti è stata eseguita un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip su richiesta della Procura del capoluogo etneo.
Sono in corso decine di perquisizioni in diverse province nei confronti di altrettanti indagati per i medesimi fatti.
I dettagli dell'operazione, denominata Ipogeo, saranno resi noti durante una conferenza stampa che si terrà alle 10.30 nella sala riunioni della Procura.

