Incidente sul lavoro, agricoltore morto a Menfi schiacciato da trattore

Vittoria, auto finisce contro una vettura parcheggiata: ferita la conducente

CronacaAgrigento

Ancora un morto sul lavoro nei campi siciliani. Un agricoltore di 62 anni ha perso la vita a Menfi, in provincia di Agrigento, schiacciato dal trattore che stava manovrando all'interno di un podere in contrada Cinquanta. Il mezzo si è improvvisamente ribaltato e l'uomo è rimasto intrappolato sotto il veicolo agricolo. Inutili i soccorsi. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri, che stanno cercando di chiarire la dinamica dell'accaduto. Lo rende noto Federacma, la Federazione Confcommercio delle associazioni nazionali dei servizi e commercio macchine agricole, operatrici e da giardinaggio, che esprime profondo cordoglio ai familiari della vittima e denuncia ancora una volta l'urgenza di una politica seria e strutturata sulla sicurezza dei mezzi agricoli.

