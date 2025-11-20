ou
Tpl, Comitato Ortigia smonta narrazione del sindaco

Riesame di Palermo respinge l'arresto per il medico di Messina Denaro

CronacaPalermoTrapani

ll gip e il tribunale del Riesame hanno respinto la richiesta di arresto avanzata dalla Dda nei confronti del medico gastroenterologo Sebastiano Bavetta, che il 3 novembre del 2020 eseguì la colonscopia sull'allora latitante Matteo Messina Denaro. Il padrino all'epoca usava una falsa identità. Il dottore è indagato per favoreggiamento aggravato.
Secondo la Procura di Palermo, Bavetta era consapevole di avere curato il capomafia ricercato nonostante questi usasse un nome diverso.

