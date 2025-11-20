Modica, Alternativa Socialista: rigenerazione urbana eliminando le "brutture"

Alternativa Socialista lancia un appello all'amministrazione comunale di Modica: è urgente e necessaria un'ampia rigenerazione urbana che coinvolga numerosi angoli della città, spesso trascurati e in stato di degrado. Siamo convinti che un'azione decisa, che includa anche la demolizione di strutture ormai obsolete e degradanti, possa trasformare radicalmente il volto di intere aree, portando benefici concreti alla comunità. Un esempio lampante di questa opportunità di rigenerazione è rappresentato dal bagno diurno di Modica Bassa. Questa struttura, ormai in disuso e visibilmente degradata, rappresenta non solo un pugno nell'occhio per il paesaggio urbano, ma anche un simbolo di un'area che necessita di essere rivitalizzata. Nella simulazione fotografica si vede chiaramente il miglioramento della zona grazie alla creazione di uno spazio aperto e più gradevole. La demolizione del bagno diurno e la creazione di una nuova piazzetta, porterebbero a molteplici vantaggi per il quartiere e per l'intera Modica Bassa".

Alternativa Socialista parla, poi, della valorizzazione del Centro Storico: Zone limitrofe al Corso Umberto I, pur essendo centrali, sono spesso penalizzate da situazioni di degrado. Interventi come questo contribuirebbero a ricucire il tessuto urbano, estendendo l'attrattività e la qualità del vivere anche in aree attualmente marginalizzate.

Spazi di Socializzazione: Una nuova piazzetta, concepita con elementi di arredo urbano adeguati (panchine, verde, illuminazione), diventerebbe un punto di incontro e aggregazione per i residenti, favorendo la socialità e il senso di comunità.

Sicurezza e Decorso Urbano: Gli spazi degradati possono diventare ricettacolo di situazioni di insicurezza. La rigenerazione di queste aree contribuirebbe a migliorare la percezione di sicurezza e il decoro urbano.

Potenziale Economico: Quartieri più curati e attraenti possono stimolare l'investimento locale, l'apertura di nuove attività commerciali e l'incremento del turismo sostenibile, portando benefici economici tangibili.

E, infine, la disponibilità di Alternativa Socialista "a collaborare con l'Amministrazione comunale per individuare soluzioni che restituiscano ai quartieri la dignità e la vitalità che meritano".