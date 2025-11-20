Ecco la relazione del sindaco di Siracusa da gennaio 2024 a giugno 2025

PREMESSA La presente relazione concerne le attività svolte dall’Amministrazione Comunale di Siracusa nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2024 e il 15 giugno 2025, in attuazione degli indirizzi strategicicontenuti nel Programma di Mandato e nel Documento Unico di Programmazione (DUP) afferenteal medesimo intervallo temporale.Tale periodo di riferimento è individuato ai sensi dell’articolo 119 della Legge Regionale n. 3 del2024 e conformemente alla Circolare esplicativa n. 12 del 3 ottobre 2024 emanata dall’Assessoratodelle Autonomie Locali, che ne ha precisato i limiti temporali ai fini della rendicontazione delleattività svolte.La presente relazione si pone in continuità diretta con il Programma Amministrativo 2023–2028 delSindaco Francesco Italia, nel quale sono stati delineati i valori guida, le aree strategiche di interventoe le priorità per il governo della città. Il principio di “Siracusa – Città Accessibile”, cardine delmandato, ha orientato in modo trasversale le scelte politiche e amministrative, ispirando azioniconcrete nei settori della mobilità sostenibile, dell’inclusione, della digitalizzazione, della transizioneenergetica, della rigenerazione urbana e della valorizzazione del capitale umano. La relazionedocumenta gli esiti raggiunti nel corso dell’attuazione progressiva di tale visione, offrendo unriscontro puntuale rispetto agli impegni assunti con la cittadinanza.È con senso di responsabilità e spirito di servizio che presento questa relazione, che non si configurasoltanto come un adempimento formale, ma come un documento di trasparenza e rendicontazione,volto a restituire alla cittadinanza una visione chiara, articolata e concreta del lavoro svoltodall’Amministrazione nel corso dell’ultimo anno e mezzo.Si tratta di un bilancio corale, frutto di una visione condivisa, dell'impegno degli Uffici comunali,della collaborazione con il Consiglio Comunale e della partecipazione attiva di tanti soggetti delterritorio. In un contesto politico spesso segnato da contrapposizioni, va riconosciuto il valore di unacollaborazione istituzionale che, pur nel legittimo confronto tra posizioni diverse, ha consentito diportare avanti scelte importanti per la città, testimoniando un senso di responsabilità che merita diessere sottolineato.

GOVERNO STRATEGICO DELL’ENTE, TRASPARENZA,ORGANIZZAZIONE E PARTECIPAZIONE

Nel corso del biennio 2024–2025, l’Amministrazione Comunale ha posto le basi per unaprofonda trasformazione della macchina amministrativa, orientando l’azione pubblica versouna maggiore efficienza, trasparenza e partecipazione. Tale processo ha trovato il suo fulcro inuna visione integrata del governo dell’Ente, che ha saputo coniugare il presidio giuridico- amministrativo, la semplificazione dei procedimenti, l’innovazione organizzativa e lavalorizzazione del capitale umano con una rinnovata attenzione al coinvolgimento dei cittadinie alla qualità della comunicazione istituzionale.Le attività riconducibili alla Segreteria Generale, al Direttore Generale e alle strutturetrasversali dell’Ente — in particolare il controllo strategico, la gestione del personale,l’Avvocatura, i servizi finanziari e l’area della trasparenza e della partecipazione — si sonoarticolate in una rete coerente e sinergica, funzionale al raggiungimento degli obiettivi dimandato e al rafforzamento della capacità amministrativa del Comune di Siracusa.Nel solco tracciato dal Programma di Mandato, dal Documento Unico di Programmazione(DUP) e dal Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO), l’Amministrazione haprogressivamente affinato i propri strumenti di programmazione, monitoraggio e valutazione,Pagina 9 di 90

Pagina 10 di 9010promuovendo una cultura organizzativa fondata sulla responsabilizzazione diffusa, sulmiglioramento continuo e sull’orientamento ai risultati.Il rafforzamento del sistema dei controlli interni, la digitalizzazione degli atti, il sostegnogiuridico agli organi politici e ai dirigenti, la formazione del personale, il presidio delcontenzioso e la trasparenza amministrativa sono stati i pilastri di un’azione trasversale che hasostenuto l’intera struttura comunale nell’affrontare sfide complesse e obiettivi ambiziosi.La sezione che segue offre una ricognizione delle principali azioni messe in campo in taleambito, testimoniando l’impegno dell’Amministrazione per una gestione pubblica sempre piùmoderna, rigorosa e aperta alla partecipazione attiva dei cittadini.Segreteria generaleNel corso dell’anno 2024 e nel primo semestre del 2025, la Segreteria Generale ha svolto unruolo cruciale di raccordo tra gli organi politici, la struttura burocratica e la cittadinanza,rappresentando un presidio strategico per la legalità, l’efficienza e la trasparenza dell’azioneamministrativa. L’attività si è articolata lungo cinque direttrici principali:il supporto all’attività deliberativa degli organi politici; l’assistenza giuridico-amministrativa ai dirigenti; la formazione e l’organizzazione del personale; il coordinamento delle attività legate allaStrategia FUA “Area Vasta Syracusae”; l’attività di audit interno sui procedimenti amministrativi.Supporto all’attività deliberativa degli organi politiciLa Segreteria Generale ha assicurato un’assistenza puntuale e qualificata sia alla Giuntamunicipale che al Consiglio comunale, accompagnando gli organi politici in tutte le fasi delprocesso deliberativo, dalla predisposizione degli atti alla loro adozione.Particolare rilievo ha assunto la progressiva digitalizzazione del flusso deliberativo dellaGiunta, che ha consentito di velocizzare l’iter di adozione degli atti, migliorare il controllo dilegittimità e garantire maggiore coerenza normativa.A beneficio della Presidenza del Consiglio Comunale e delle Commissioni consiliari è statoinoltre assicurato un servizio costante di consulenza e assistenza giuridico-amministrativa,finalizzato a supportare le funzioni di indirizzo e controllo nel rispetto dei termini regolamentarie delle prerogative istituzionali.Assistenza giuridico-amministrativa ai dirigentiUn’altra funzione essenziale svolta dalla Segreteria Generale ha riguardato l’affiancamento aidirigenti nella predisposizione e nell’adozione degli atti amministrativi, con particolareattenzione ai profili di legittimità, coerenza normativa e rispetto delle tempistiche. Attraversoincontri periodici, attività di aggiornamento normativo, riscontri a quesiti formali e verificheprocedimentali, è stato garantito un supporto costante volto a innalzare la qualità dell’azioneamministrativa.Tale attività ha riguardato in particolare l’esame dei procedimenti finanziati con fondi europei,in particolare nell’ambito del

PO FESR 2014–2020, con l’obiettivo di assicurare la correttaattuazione delle misure e l’adesione alle linee guida gestionali e rendicontative.Formazione e organizzazione del personaleLa Segreteria Generale ha promosso, in sinergia con il Settore Risorse Umane, un’importanteazione di potenziamento delle competenze interne, attraverso l’approvazione e l’attuazione delPiano Triennale della Formazione 2024–2026 e 2025/2027.Tale piano ha previsto azioni formative mirate, differenziate per profilo e responsabilità, neiseguenti ambiti tematici:

prevenzione della corruzione e trasparenza amministrativa; contabilità pubblica e armonizzazione finanziaria; gestione dei contratti pubblici; innovazione digitale; team building e sviluppo delle soft skills.Complessivamente, oltre 400 dipendenti hanno preso parte alle attività formative, anche graziealla collaborazione con enti di rilevanza nazionale quali ANCI, Formez PA e Fondazione IFEL.È stata inoltre avviata una collaborazione con l’Università degli Studi di Catania, che ha portatoall’attivazione di percorsi di tirocinio curriculare per studenti universitari, rafforzando il legametra l’Ente e il mondo accademico.Coordinamento delle attività FUA “Area Vasta Syracusae”In stretta sinergia con gli Uffici responsabili della programmazione strategica, la SegreteriaGenerale ha svolto un ruolo determinante nel coordinamento delle attività della StrategiaTerritoriale FUA “Area Vasta Syracusae”, in particolare nelle fasi di interlocuzioneistituzionale, predisposizione dei principali atti deliberativi e gestione amministrativa delcontributo economico previsto dal D.D.G. n. 445/2024.Grazie a un’intensa attività di monitoraggio, coordinamento e dialogo con gli enti regionali econ i Comuni aderenti alla coalizione, è stato possibile garantire l’effettiva approvazione dellaStrategia Territoriale, l’ottenimento del finanziamento annuale di € 107.142,85 per il triennio2024–2026 e l’avvio operativo delle azioni previste.È stato approvato il Piano di utilizzo del contributo e sono stati avviati i primi adempimentinecessari alla costituzione e al funzionamento dell’Ufficio Comune FUA, compresi ilreclutamento del personale e l’acquisizione delle dotazioni tecnologiche necessarie.Audit amministrativo e miglioramento delle procedureL’attività di audit amministrativo ha rappresentato, nel corso del 2024, uno strumentofondamentale per il controllo interno e la prevenzione di criticità procedurali. Attraverso ilPiano Audit 2024, predisposto e attuato dalla Segreteria Generale, sono stati sottoposti averifica n. 200 provvedimenti amministrativi adottati dai vari settori dell’Ente. In 25 casisono stati rilevati profili critici, segnalati ai settori competenti con apposite note tecniche,contenenti indicazioni correttive e suggerimenti per il miglioramento dell’efficacia e dellacorrettezza dei procedimenti.Tale attività ha consentito non solo di rafforzare la cultura del controllo interno e dellaresponsabilità amministrativa, ma anche di costruire un sistema di autovalutazione fondato sucriteri oggettivi e misurabili.Nel suo complesso, l’attività della Segreteria Generale ha contribuito in modo sostanziale apromuovere una pubblica amministrazione moderna, trasparente ed efficiente, capace diconiugare l’attuazione tempestiva degli obiettivi politici con il rispetto rigoroso della legalità edelle buone prassi amministrative.La digitalizzazione degli atti, la qualificazione del personale, il presidio dei processi decisionalie l’audit amministrativo rappresentano gli assi portanti di una funzione che si conferma centraleper la qualità istituzionale dell’Ente.Controllo strategico, performance e semplificazione amministrativaNel biennio 2024–2025 l’Amministrazione comunale ha intensificato il proprio impegno nellacostruzione di un sistema integrato e coerente di controllo strategico, monitoraggio delleperformance e semplificazione dei processi, nella consapevolezza che il buon andamentodell’azione amministrativa si fonda su strumenti di valutazione oggettivi, cicli decisionalitrasparenti e una costante tensione al miglioramento organizzativo.

L’attività è stata sviluppata in stretta connessione con le previsioni contenute nel PIAO, cherappresenta il documento quadro per la programmazione operativa dell’Ente.L’obiettivo perseguito è stato quello di dare piena attuazione al ciclo integrato dellaperformance, articolato in pianificazione, attuazione, monitoraggio, valutazione erendicontazione, nella prospettiva di una pubblica amministrazione capace di misurarel’impatto delle proprie politiche e di orientare le risorse pubbliche verso obiettivi misurabili ecoerenti con le priorità del mandato.Attraverso l’Ufficio Controllo Strategico, in sinergia costante con la Direzione Generale e conle strutture dirigenziali, è stato assicurato un supporto qualificato per la redazione e la gestionedegli obiettivi strategici e operativi assegnati ai Settori. Tale supporto si è concretizzato inattività di consulenza metodologica, di validazione degli indicatori e di verifica periodicadell’avanzamento, contribuendo a rafforzare la capacità dell’Ente di presidiare i processigestionali e di individuare tempestivamente eventuali scostamenti rispetto alle traiettoriepianificate.Un’attenzione particolare è stata riservata alla valutazione dell’efficacia delle azionitrasversali, alla coerenza tra gli obiettivi individuali e quelli strategici, e alla costruzione di unquadro sinottico dell’andamento della performance, utile anche ai fini della valutazionedirigenziale. Il monitoraggio è stato esteso ai progetti di rilevanza intersettoriale, in particolarequelli connessi al PNRR e alla Strategia FUA, contribuendo a mantenere alta l’attenzionesull’avanzamento fisico e finanziario degli interventi.Parallelamente, l’Amministrazione ha proseguito nell’attività di aggiornamento dei cataloghidei procedimenti amministrativi, strumento essenziale per la trasparenza e l’accessibilitàdell’azione pubblica. Sono stati rivisti e integrati numerosi procedimenti in coerenza con lanormativa vigente e con i processi di transizione digitale in atto, ponendo le basi per una lorosuccessiva interoperabilità all’interno dei sistemi informativi comunali.Alla mappatura dei procedimenti si è affiancata un’attività sistematica di rilevazione erazionalizzazione dei flussi documentali, funzionale a migliorare l’efficienza amministrativa,ridurre la ridondanza informativa e velocizzare l’istruttoria delle pratiche. In tale ambito si èoperato in continuità con gli obiettivi di semplificazione procedurale, promossi anche a livellonazionale, rafforzando l’utilizzo dei modelli standard e dei fascicoli digitali.L’Amministrazione ha inoltre promosso l’adozione di standard operativi condivisi tra idiversi Settori, al fine di uniformare l’approccio alla gestione dei procedimenti e rendereomogenee le modalità di lavoro, favorendo al contempo lo sviluppo di una cultura organizzativafondata sulla responsabilizzazione diffusa e sulla valorizzazione delle buone pratiche.In coerenza con i principi di economicità, efficacia e trasparenza, sono stati avviati ancheinterventi metodologici per la valutazione dell’impatto delle politiche pubbliche, attraversol’elaborazione di griglie analitiche e schemi di misurazione che consentano di comprendere, expost, gli effetti concreti delle scelte amministrative sulla vita dei cittadini, sul territorio e sulsistema economico locale.Tutte queste attività si inscrivono nel disegno più ampio di una pubblica amministrazioneorientata al risultato e al servizio, capace di autovalutarsi, correggersi e innovarsi in manierasistemica.Il rafforzamento del controllo strategico e del ciclo della performance, unito allasemplificazione amministrativa e alla standardizzazione dei procedimenti, rappresenta oggi unpatrimonio strutturale dell’Ente, destinato a generare benefici durevoli in termini di qualitàistituzionale, fiducia dei cittadini e capacità di risposta ai bisogni collettivi. Azioni trasversali di innovazione organizzativa e amministrativaNel corso del 2024 e nel primo semestre del 2025, l’Amministrazione Comunale ha avviato unpercorso strutturato di innovazione organizzativa e amministrativa.

Tale percorso ha inteso rafforzare la capacità operativa dell’Ente, rendendo la macchinaamministrativa più efficiente, competente e orientata ai risultati.Un’attenzione prioritaria è stata riservata al potenziamento del capitale umano e all’evoluzionedel modello organizzativo.In attuazione del Piano dei Fabbisogni del personale 2024–2026, sono state attivate numeroseprocedure concorsuali finalizzate all’acquisizione di nuove professionalità, con particolareriguardo ai profili tecnici e amministrativi richiesti per l’attuazione degli interventi finanziatidal PNRR.Parallelamente, è stato revisionato l’assetto organizzativo dell’Ente, con il conferimento dinuovi incarichi dirigenziali e di Elevata Qualificazione, secondo criteri fondati su merito,competenza e coerenza con gli obiettivi strategici dell’Amministrazione.Sul fronte della valorizzazione delle risorse interne, sono stati promossi percorsi formativimirati, sia di natura trasversale che specialistica, su tematiche quali la contabilità pubblica, ilnuovo Codice dei contratti pubblici, la digitalizzazione dei procedimenti e le competenzemanageriali. La formazione, riconosciuta come leva strategica per l’innovazione, è stataaccompagnata da una ricognizione interna delle competenze e da una prima mappaturafunzionale, utile alla pianificazione delle progressioni economiche e di carriera.Si è inoltre consolidato il coordinamento intersettoriale attraverso l’adozione di strumenticondivisi di monitoraggio e rendicontazione, finalizzati a garantire maggiore trasparenza,tempestività e coerenza all’azione amministrativa. È stata promossa una cultura organizzativaimprontata all’accountability e al miglioramento continuo, coinvolgendo attivamente dirigentie funzionari in un processo partecipato, orientato al conseguimento di risultati concreti emisurabili.Nel quadro delle azioni trasversali si colloca altresì il rafforzamento del Settore ServiziFinanziari, che ha conseguito l’approvazione del Bilancio di Previsione 2025–2027 (deliberaconsiliare n. 40 del 4 marzo 2025) e del Rendiconto dell’esercizio 2024 (delibera consiliare n.105 del 16 giugno 2025) entro i termini previsti. L’Amministrazione ha inteso imprimere uncambio di passo, anticipando le tempistiche di approvazione rispetto agli esercizi precedenti, eassicurando una gestione ordinata, coerente e strategica del ciclo di bilancio.L’impegno del settore si è esteso anche all’attività di supporto ai settori gestionali per lariclassificazione dei residui, la predisposizione del Piano Esecutivo di Gestione triennale, laredazione delle variazioni di bilancio e la programmazione del Fondo Pluriennale Vincolato,nella prospettiva di migliorarne la qualità e contenerne progressivamente il peso sul bilancio. Èstato inoltre introdotto un sistema di monitoraggio puntuale dei tempi di pagamento, chenel primo trimestre 2025 ha registrato un tempo medio ponderato pari a 28,1 giorni, contribuendo positivamente al rispetto degli obblighi previsti dalla normativa comunitaria.Il Settore Entrate e Servizi Fiscali ha fornito un contributo determinante al conseguimento degliobiettivi di sostenibilità finanziaria e di equità fiscale. Tra le azioni più significative sisegnalano: l’approvazione del Piano Tariffario TARI 2025, in coerenza con il Piano EconomicoFinanziario validato dalla SRR; la destinazione del gettito dell’imposta di soggiorno, per laquota prevista, al concorso alla copertura dei costi del servizio di igiene urbana; el’internalizzazione del contenzioso tributario, che ha comportato sensibili economie di spesae una maggiore efficacia del presidio strategico.È stato inoltre potenziato l’accesso ai servizi fiscali da parte dei cittadini, mediante ilrafforzamento dei canali telematici e l’estensione dell’assistenza all’utenza: oltre 18.000pratiche sono state lavorate solo nel primo semestre 25, con tempi di risposta contenuti elivelli di soddisfazione elevati.L’insieme di queste azioni, sinergicamente integrate in una visione strategica unitaria,testimonia l’impegno dell’Amministrazione nel rafforzare in modo stabile e strutturale lacapacità amministrativa e finanziaria dell’Ente, nella prospettiva di assicurare una gestionetrasparente, servizi di qualità e una rinnovata capacità di investimento.

Risorse umaneGestione del personale e riforma organizzativa nel 2024Nel corso dell’anno 2024, l’Amministrazione Comunale ha posto al centro della propria azionestrategica il rafforzamento e la valorizzazione del capitale umano, riconoscendo la gestionedelle risorse umane quale leva fondamentale per migliorare l’efficienza operativa dell’ente egarantire servizi pubblici sempre più adeguati, tempestivi e coerenti con i bisogni espressi dallacittadinanza.L’attività si è sviluppata lungo più direttrici, a partire dalla revisione della strutturaorganizzativa, finalizzata a semplificare i processi interni, migliorare l’allocazione delleresponsabilità e rafforzare l’aderenza tra gli obiettivi strategici dell’Ente e l’articolazione deisettori e dei servizi. Tale revisione ha comportato una rilettura delle competenze assegnate allediverse articolazioni organizzative, con particolare riferimento all’individuazione delle nuoveposizioni di Elevata Qualificazione, corrispondenti alle precedenti “posizioni organizzative”,ridefinite in funzione di criteri meritocratici e delle necessità funzionali emergenti.Questa riorganizzazione, avviata nel secondo semestre 2024, ha previsto l’attivazione delleprocedure necessarie alla determinazione delle nuove pesature economiche e alla successivaattribuzione degli incarichi, con piena efficacia a decorrere dal mese di aprile 2025.Parallelamente, sul fronte del reclutamento, sono state condotte numerose iniziative volte acolmare le carenze d’organico nei settori strategici, anche grazie al ricorso a diverse modalitàdi selezione, nel rispetto delle normative vigenti in materia di accesso al pubblico impiego.Nel dettaglio:sono stati assunti nuovi agenti di Polizia Municipale, sia con contratti a tempo determinatoche indeterminato, grazie all’impiego di risorse provenienti da finanziamenti ministeriali,contribuendo al rafforzamento delle attività di presidio del territorio e sicurezza urbana;è stato stipulato un contratto a tempo determinato, ai sensi dell’art. 110 del T.U.E.L., conun Dirigente amministrativo, a seguito di procedura ad evidenza pubblica bandita sullapiattaforma INPA;è stato assunto un Dirigente tecnico a tempo pieno e indeterminato mediante utilizzo diuna graduatoria vigente di altro ente;è stato assunto un Funzionario tecnico mediante scorrimento della graduatoria di unconcorso pubblico per titoli ed esami.Ulteriore impulso è stato dato al processo di stabilizzazione del personale a tempodeterminato, in particolare per le figure professionali di assistenti sociali e istruttoricontabili, a garanzia della continuità operativa e del consolidamento delle competenze interne.Una misura significativa in chiave di equità contrattuale e valorizzazione delle risorse è statarappresentata dall’incremento dell’orario di lavoro per 86 dipendenti in regime di part- time. L’innovazione organizzativa si è estesa anche alla dimensione digitale, con l’implementazionedel Portale del Dipendente, strumento che ha consentito la gestione informatizzata dellerichieste di ferie e permessi, contribuendo alla semplificazione e tracciabilità dei procedimentiinterni.In parallelo, è stato revisionato il piano per il lavoro agile, che ha introdotto elementi diflessibilità organizzativa salvaguardando la produttività e l’efficienza amministrativa.Attuazione del Piano dei Fabbisogni e attività del primo semestre 2025Nel primo semestre del 2025 l’Amministrazione ha confermato il proprio impegno nelpromuovere una gestione moderna, integrata e orientata ai risultati del personale, riconoscendonella valorizzazione delle competenze interne uno strumento strategico per l’attuazione delprogramma di mandato.Pagina 14 di 90

A partire dall’attuazione del Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale 2024–2026, e incoerenza con il PIAO 2025–2027, sono state avviate numerose procedure selettive finalizzateal reclutamento di personale nei settori maggiormente strategici e soggetti a turn-over.Tra questi, si segnalano i servizi tecnici, la ragioneria, la transizione digitale, il contenzioso ele attività connesse alla gestione degli interventi finanziati da fondi PNRR e FESR.È stata proseguita l’azione di stabilizzazione del personale precario, in conformità allanormativa vigente, e sono stati adottati percorsi di progressione verticale per valorizzare ilpersonale interno, selezionato tramite procedura comparativa.Sul piano assunzionale, le attività svolte nel semestre hanno riguardato:la stipula di convenzioni con altri enti per l’utilizzo di graduatorie vigenti ai finidell’assunzione a tempo indeterminato di profili professionali carenti;il completamento di procedure selettive e concorsuali avviate nel corso dell’annoprecedente;l’attivazione di procedure di mobilità volontaria ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. n.165/2001;la predisposizione e l’adozione del nuovo Programma triennale delle assunzioni 2025–2027.In attuazione di tali attività, sono stati assunti:n. 4 Dirigenti tecnici a tempo determinato, ex art. 110 del D.Lgs. n. 267/2000, medianteselezione pubblica;n. 19 Agenti di Polizia Municipale a tempo pieno e indeterminato, mediante utilizzo digraduatorie di altri enti;n. 3 Assistenti sociali a tempo pieno e indeterminato;n. 2 Specialisti di Polizia Municipale a tempo pieno e indeterminato, tramite concorsopubblico bandito dall’Ente;n. 2 Funzionari a tempo determinato per il supporto alle attività della Strategia FUA“Area Vasta Syracusae”.Sono inoltre stati stipulati n. 16 contratti individuali di lavoro a tempo pieno eindeterminato con personale interno vincitore di procedure di progressione verticale. È stato altresì completato l’iter istruttorio per l’indizione di una nuova procedura diprogressione verticale destinata al profilo di Funzionario tecnico.Relativamente alle procedure di mobilità volontaria, sono stati banditi n. 4 avvisi per profili diAgente di Polizia Municipale, Istruttore amministrativo, Istruttore contabile e Istruttore tecnico,con approvazione delle relative graduatorie, attualmente in fase di completamento.Ridefinizione della struttura organizzativaNel medesimo periodo, l’Amministrazione, in stretto raccordo con la Direzione Generale, haavviato una profonda attività istruttoria per la revisione della struttura organizzativa dell’Ente.L’esito di tale lavoro ha evidenziato la necessità di rimodulare l’assetto dei Settori e Servizi,ridefinendo funzioni, responsabilità e obiettivi.Il nuovo funzionigramma e l’organigramma aggiornato sono stati approvati con deliberazionedella Giunta Municipale n. 3 del 30 gennaio 2025. A seguito di ciò, sono state adottate ledeliberazioni n. 19 e n. 21 del 19 marzo 2025, con cui è stata effettuata la pesatura degli incarichidirigenziali e delle posizioni di Elevata Qualificazione.Tale processo ha portato all’assegnazione dei nuovi incarichi dirigenziali con determinazionedel Sindaco n. 56 del 25 marzo 2025 e all’attribuzione degli incarichi di Elevata Qualificazionea partire dal 16 aprile 2025.Ufficio Procedimenti DisciplinariL’Ufficio Procedimenti Disciplinari, confluito nel nuovo Servizio Contenzioso e UPD istituitoall’interno del Settore Risorse Umane e Organizzazione, ha assicurato la gestione tempestiva ed efficace dei procedimenti disciplinari, nel rispetto delle garanzie procedurali e dei terminiprevisti dal contratto collettivo nazionale.Nel primo semestre 2025 sono stati formalmente avviati n. 5 procedimenti disciplinari e nesono stati conclusi n. 8, inclusi quelli già pendenti al 31 dicembre 2024.Formazione e valorizzazione del capitale umanoIl Servizio Formazione ha proseguito l’attuazione del Piano Triennale della Formazione 2025–2027, nello specifico, dopo aver svolto un’attività di rilevazione del fabbisogno formativo delpersonale ha realizzato:15 corsi in presenza e 2 corsi on-line nel solo primo semestre 2025, in collaborazionecon enti accreditati come IFEL, ANCI e Formez PA; Partecipazione al progetto Performa PA, con finanziamento PNRR pari a € 82.061,30finalizzato allo sviluppo di percorsi formativi professionalizzanti per 196 dipendenti delComune di Siracusa, con erogazione di 37 giornate formative, a far data dal 21 Maggio2025; Coinvolgimento di tutto il personale comunale nella piattaforma nazionale “Syllabus” perla valutazione e il rafforzamento delle competenze digitali; Corsi specialistici su anticorruzione, contenzioso tributario e nuovo Codice dei ContrattiPubblici.Tali attività, coerenti con gli obiettivi di valore pubblico, hanno contribuito in modosignificativo alla professionalizzazione del personale, all’efficienza dei servizi erogati e alrafforzamento della capacità amministrativa, in linea con quanto previsto dal PIAOapprovato con D.G.C. n. 28/2025.Governance finanziaria e gestione del bilancioTrasparenza e partecipazioneL’Amministrazione Comunale, nell’ambito delle proprie linee programmatiche, ha confermatol’impegno prioritario a favore della trasparenza e della partecipazione attiva dei cittadini allavita amministrativa, con particolare riferimento ai temi finanziari.A tal fine, sono stati predisposti e pubblicati strumenti divulgativi volti a semplificare lacomprensione del bilancio comunale: in particolare, è stata redatta una guida sintetica airendiconti 2023 e 2024 e ai bilanci di previsione 2024/2026 – 2025/2027, che fornisce unarappresentazione accessibile e comprensibile delle principali voci di entrata e di spesa(portalepa.comune.siracusa.it - Portale dei servizi).Innovazione gestionale e digitalizzazioneNel corso del 2024, è stato rafforzato l’utilizzo della piattaforma digitale di contabilità e diprogrammazione finanziaria, che ha consentito ai dirigenti una maggiore autonomia nellagestione dei budget settoriali e una programmazione finanziaria più accurata, migliorando latempestività nell’attuazione delle variazioni di bilancio.In parallelo, l’adesione al sistema SIOPE+ ha permesso la completa digitalizzazione deiprocessi di pagamento, con una conseguente riduzione dell’uso del cartaceo e un significativomiglioramento in termini di efficienza, tracciabilità e corretto caricamento dei dati nellaPiattaforma dei Crediti Commerciali (PCC).

Liquidità e solidità finanziariaGrazie ad un’attenta attività di monitoraggio e potenziamento delle entrate, la giacenza di cassadell’Ente, nel 2024 e nel 2025 si attestano a oltre 40 milioni di euro, rappresentando un elementodi stabilità utile ad affrontare con sicurezza le esigenze programmatiche e gestionali dell’Ente..Gestione del rischio contenzioso e Fondo contenziosoIn ottica di prudente gestione del rischio legale, l’Amministrazione ha operato in stretta sinergiacon il Settore Avvocatura per un aggiornamento costante del Registro del contenzioso. Alcontempo, sono state destinate risorse congrue al Fondo contenzioso, a tutela dell’equilibriofinanziario dell’Ente. L’Amministrazione ha inoltre richiesto ai Dirigenti, una ricognizionepuntuale delle passività potenziali e dei debiti fuori bilancio.Tempestività dei pagamenti e riduzione dei ritardi nel 2024Con riferimento ai tempi di pagamento, l’Ente ha attivato un monitoraggio continuo dellefatture in scadenza, garantendo – per l’anno 2024 – un rispetto sostanziale dei termini previsti,con solo il 9,4% delle fatture pagate in ritardo (16 su 170), e con scostamenti contenuti tra 1 e38 giorni. Tali dati sono stati elaborati tramite Civilia Next, in sinergia con le PosizioniOrganizzative settoriali. Sono state emanate precise direttive per sollecitare la tempestivaliquidazione e la comunicazione di eventuali impedimenti, da riportare nella PCC.Risultati economici e atti strategici 2025Nel primo semestre 2025, l’Amministrazione ha proseguito con determinazione nelrafforzamento della sostenibilità dei conti pubblici.Il bilancio di previsione 2025–2027 è stato approvato con deliberazione del ConsiglioComunale n. 40 del 4 marzo 2025, in significativo anticipo rispetto all’esercizio precedente,permettendo un miglior raccordo fra programmazione e attuazione.Il rendiconto 2024, approvato con deliberazione n. 105 del 16 giugno 2025.Sono state inoltre adottate le seguenti misure:determinazione dell’avanzo presunto vincolato (delibera n. 6/2025);approvazione del piano annuale dei flussi di cassa (delibera n. 9/2025), in attuazionedell’art. 6 del D.L. 155/2024;iniziative per la riduzione del Fondo Pluriennale Vincolato;pubblicazione dei bilanci semplificati nella sezione “Amministrazione Trasparente”.Gestione delle entrate e dei tributiContrasto all’evasione e aggiornamento banche datiNel 2024, in attuazione degli obiettivi previsti dal PIAO 2024–2026, è stato rafforzato ilcontrasto all’evasione e all’elusione fiscale, attraverso:emissione di avvisi per omessi o parziali pagamenti;aggiornamento e bonifica delle banche dati mediante incrocio con Anagrafe, Agenzia delleEntrate, PRA e altri archivi;introduzione di sistemi di rateizzazione assistita da fideiussioni per importi rilevanti;monitoraggio dei riversamenti della tassa di soggiorno;ricognizione e digitalizzazione delle posizioni relative all’imposta sulla pubblicità.

Pagina 18 di 9018Formazione, servizi digitali e trasparenzaÈ stato avviato un ciclo di formazione sul processo tributario rivolto ai funzionari, conl’obiettivo di internalizzare competenze specialistiche. È stata inoltre rafforzata lacomunicazione verso i contribuenti attraverso:aggiornamento dei contenuti sul portale comunale;attivazione di una linea telefonica dedicata alla tassa di soggiorno;pubblicazione di video tutorial e FAQ;introduzione del ravvedimento operoso a richiesta.Nel giugno 2024, è stata approvata una modifica regolamentare che introduce il pagamentorateale della TARI come misura strutturale. Parallelamente, sono stati avviati i recuperi dellesomme derivanti da sentenze favorevoli all’Ente.Primo semestre 2025Front office e assistenza al cittadinoIl servizio ha operato su tre sportelli fisici (Siracusa centro, Belvedere, Cassibile), uno sportellotelefonico (con risposta media entro 15 secondi) e uno sportello telematico. Sono stati servitioltre 15.000 contribuenti nel periodo gennaio–giugno 2025, con un tasso di soddisfazioneelevato e 51 casi gestiti direttamente dai funzionari per pratiche complesse.Back office e performance operativeNel primo semestre 2025 sono state gestite circa 18.000 pratiche (tra front e back office), conoltre 10.000 chiamate evase (95% risposta) e tempi medi di lavorazione tra 3 e 5 giorni.La risoluzione al primo contatto ha superato il 95%.Gestione dei tributi localiTARI: oltre 2.000 pratiche mensili tra cessazioni, agevolazioni e rateizzazioni;IMU/TASI: circa 400–500 pratiche mensili tra dichiarazioni, rimborsi e contenzioso;Internalizzazione contenzioso tributarioDal gennaio 2025, è stata avviata la gestione diretta del contenzioso tributario. I principalirisultati sono:200 ricorsi gestiti;valore controversie pari a 1,7 milioni di euro;63 giudizi favorevoli su 86 sentenze;riduzione dei costi per difesa esterna.Avvocatura comunaleAttività ordinaria e straordinaria 2024Nel 2024, l’Avvocatura ha garantito la rappresentanza legale dell’Ente con un’organizzazionecomposta da due avvocati e personale amministrativo. In caso di necessità, sono stati incaricatilegali esterni secondo criteri di competenza, rotazione e contenimento dei costi. È statopotenziato il recupero delle spese legali e implementato un sistema di tracciamento dellepratiche. È stato mantenuto costante il monitoraggio del fondo passività potenziali.Attività strategiche 2025 – Piano “Efficienza e Trasparenza”Il Settore ha attuato il Piano strategico “Efficienza e Trasparenza”, in sinergia con l’obiettivotrasversale “Riduzione delle passività potenziali”.

In esecuzione della direttiva del 2 aprile 2025, prot. 83874, è stato costituito un ComitatoTecnico con il compito di:monitorare i settori ad alta incidenza contenziosa (Polizia Municipale, Patrimonio, EdiliziaPrivata, Entrate e Ragioneria);uniformare la protocollazione e assegnazione delle pratiche;coordinare attività con i referenti di settore;definire e applicare un modello standardizzato di valutazione del rischio;digitalizzare e semplificare i flussi comunicativi tramite Civilia;supportare l’adozione di misure gestionali deflattive.Il Comitato è stato aggiornato con determinazione congiunta Direttore Generale–DirigenteAvvocatura del 10 giugno 2025 (prot. 137158).L’azione dell’Avvocatura ha prodotto un effetto sistemico sulla qualità amministrativadell’Ente, favorendo:prevenzione del contenzioso;controllo puntuale delle posizioni a rischio;contenimento dei costi legali;diffusione di una cultura organizzativa improntata all’efficienza.Il coinvolgimento proattivo dei dirigenti ha migliorato la capacità dell’Ente di fronteggiarerischi giudiziari con strumenti di analisi e valutazione condivisi, promuovendo una gestioneconsapevole e sostenibile delle risorse pubbliche.Partecipazione democratica, comunicazione istituzionale e trasparenzaNel corso del 2024 e del primo semestre 2025, l’Amministrazione Comunale ha dato impulsoad una strategia complessiva volta al rafforzamento della partecipazione democratica, almiglioramento della comunicazione istituzionale, alla valorizzazione dei rapporti con i cittadinie alla promozione della trasparenza amministrativa, quale fondamento imprescindibile di unabuona amministrazione.Tale strategia si è sviluppata lungo tre assi portanti:democrazia partecipata e cittadinanza attiva; rinnovamento della comunicazione pubblica digitale; consolidamento della trasparenza amministrativa e dell’accesso civico generalizzato.A ciò si è affiancata un’intensa attività educativa rivolta alle scuole e ai giovani, coerente con iprincipi statutari dell’Ente, con le normative nazionali in materia di trasparenza ecomunicazione pubblica, nonché con le linee guida dell’ANAC.Trasparenza amministrativa e comunicazione digitaleÈ stato avviato un complesso percorso di aggiornamento strutturale e contenutistico del sitoistituzionale, finalizzato a migliorarne l’accessibilità, la chiarezza e la funzionalità. Particolareattenzione è stata posta alla semplificazione della struttura dei servizi, alla riduzione dei tempidi risposta e all’introduzione di nuove modalità di interazione tra l’Amministrazione e l’utenza,anche in ottica mobile friendly.La sezione “Amministrazione Trasparente” è stata oggetto di un’attività costante diaggiornamento, con pubblicazione tempestiva dei principali atti di programmazione, gestionee controllo. È stato inoltre implementato il sistema di gestione dell’accesso civico generalizzato,mediante potenziamento del protocollo digitale e razionalizzazione delle procedure interne, instretta collaborazione con il Settore Avvocatura e con il Responsabile della prevenzione dellacorruzione e della trasparenza.

Rafforzamento delle relazioni istituzionali Parallelamente, è stato rafforzato il sistema delle relazioni istituzionali, promuovendo il dialogocostante con il Consiglio Comunale, con le Circoscrizioni e con le Consulte tematiche.L’Amministrazione ha perseguito l’obiettivo di favorire una maggiore circolarità delleinformazioni, il riconoscimento del ruolo degli organi rappresentativi e una più consapevolepartecipazione alle scelte pubbliche.In tale prospettiva, la trasparenza, la partecipazione e l’informazione non sono state intese comeadempimenti formali, bensì come strumenti sostanziali di responsabilità democratica, orientatia rafforzare il patto fiduciario tra istituzioni e cittadini.Democrazia partecipata e bilancio partecipativoNel corso del biennio 2024–2025 è stata consolidata la strategia amministrativa orientata allapromozione della democrazia partecipata come valore pubblico. L’Amministrazione hapubblicato un Avviso per la realizzazione del Progetto di Democrazia Partecipata, aprendo unconfronto diretto con cittadini e associazioni.Nel mese di febbraio 2025 si è svolta la fase di raccolta delle proposte progettuali. Sono statipresentati 18 progetti, principalmente incentrati sulla rigenerazione urbana e ambientale. Lafase di coprogettazione è stata attivata con il coinvolgimento dei Settori competenti. A seguire,è stata prevista la votazione online dei progetti ammessi, da completarsi entro il secondosemestre 2025.Un percorso parallelo è stato attivato mediante invio periodico di avvisi, volti a coinvolgere lacittadinanza nelle scelte relative alla valorizzazione di aree pubbliche. Nel contesto della primafase del bilancio partecipativo 2024 è stato selezionato un progetto di riqualificazione di VillaReimann. Una seconda fase si concluderà entro dicembre 2025 con l’individuazione di ulterioriinterventi.Digitalizzazione dei lavori istituzionaliE’ stato introdotto il “Fascicolo Informatico”, accessibile attraverso la piattaforma “Carbonio”,che consente la gestione centralizzata di documenti amministrativi, proposte di deliberazione,pareri ed emendamenti.Questa innovazione ha contribuito sia a semplificare i flussi documentali che a ridurre l’usodella carta, in coerenza con gli obiettivi di sostenibilità ambientale.Educazione civica, partecipazione scolastica e Piano Offerta Formativa TerritorialeL’Amministrazione ha promosso con convinzione un’articolata progettazione educativa,fondata sul Piano dell’Offerta Formativa Territoriale (POFT), approvato dalla Giunta etrasmesso a tutti gli istituti scolastici.Nel primo semestre 2025 sono stati attuati 10 progetti integrati rivolti alle scuole, tra cui:“Ti presento il Comune”;“Costituzione e cittadinanza attiva”;“Siracusa delle donne”;“Educazione ambientale”;“Educazione al patrimonio culturale e paesaggistico – Ventennale UNESCO 2025”;“Educare alla legalità”; “Viaggio nel patrimonio naturale e museale”; “Gradimento dei servizi comunali”, “Proagon”;“Bilancio comunale”.Le attività hanno coinvolto 23 istituti, 50 corsi, circa 4.000 studenti, 120 insegnanti e oltre150 incontri. Tra i partner: ANM Siracusa, Ordine degli Avvocati, Consulta Pari Opportunità,

Pagina 21 di 9021Rotary Club, Confindustria, Associazione “Idea e Azione”, Consulta Femminile, FondazioneINDA.Urban Center: presidio civico, educativo e culturaleL’Urban Center si è confermato come presidio civico multifunzionale, capace di coniugarecultura, formazione, inclusione e memoria democratica. Tra le attività svolte nel 2025 sisegnalano:laboratori creativi per bambini, come il “Giorno della Befana” al Cortile Sacra Famiglia;inaugurazioni simboliche, come la panchina gialla “Gina n.100” presso l’I.T.I. Fermi e laBiblioteca “Gagini” al Liceo Artistico;celebrazioni civiche, tra cui la Giornata della Memoria con letture a cura del Servizio Civile;incontri con le volontarie della Fondazione CESVI – Casa del Sorriso.Nel primo semestre 2025 si sono susseguiti:presentazioni del “Job Day 2025” e incontri con associazioni culturali e sportive (febbraio);commemorazioni e iniziative inclusive (marzo), tra cui Giornata Covid-19, Festa del Papà,Giornata Sindrome di Down;la mostra fotografica “Dove si balla” e gli eventi legati alla Paper Week (aprile);la partecipazione al network delle Città Educative, le giornate di orientamento, la secondatappa del Job Day e l’evento “Passaggio del Testimone” (maggio).Il “Job Day” ha rappresentato un importante snodo di raccordo tra imprese, scuole, giovani eistituzioni, nell’ottica di favorire l’occupabilità giovanile e promuovere l’incontro tra domandae offerta di lavoro.Fattori di criticitàNel corso del 2024 e del primo semestre 2025, pur a fronte dei significativi progressi conseguitiin termini di efficienza organizzativa e di consolidamento dei presìdi strategici, sono emersialcuni elementi di criticità che meritano attenzione e azione correttiva.In primo luogo, la persistente difficoltà nel garantire una piena stabilità degli organici nei settoria maggiore complessità gestionale ha comportato carichi di lavoro sbilanciati e, in taluni casi,ritardi nell’attuazione operativa delle attività programmate.Le limitazioni normative e finanziarie in materia di assunzioni, pur parzialmente superate graziealla programmazione del Piano dei Fabbisogni, continuano a condizionare la tempestività deiprocessi di reclutamento.Secondariamente, la necessità di armonizzare in modo più organico i flussi informativi e leresponsabilità tra i diversi livelli dirigenziali e le strutture trasversali, in particolare nellagestione intersettoriale dei progetti complessi (PNRR, FESR, FUA), ha evidenziato l’urgenzadi rafforzare la funzione di project governance e di promuovere una maggiore interoperabilitàorganizzativa.Permangono inoltre alcune criticità legate alla resistenza al cambiamento, in particolare neiprocessi di digitalizzazione dei procedimenti e nell’introduzione di modelli standardizzati digestione, che richiedono ulteriori sforzi sul piano della formazione, dell’accompagnamentooperativo e della leadership interna.Infine, l’elevato contenzioso in alcuni ambiti specifici dell’Ente e la necessità di rafforzare isistemi di prevenzione e monitoraggio del rischio legale impongono una costante attenzioneall’efficacia delle azioni correttive e alla capacità degli uffici di anticipare le cause di conflittoamministrativo.Prospettive di sviluppoAlla luce di quanto realizzato e delle criticità riscontrate, le prospettive di sviluppo per ilprossimo triennio si articolano lungo alcune direttrici strategiche.

. Rafforzamento della capacità amministrativa, mediante l’ulteriore consolidamentodegli organici, l’attuazione sistemica del Piano dei Fabbisogni, la valorizzazione delmerito e delle competenze, nonché l’estensione dei percorsi di progressione estabilizzazione.2. Innovazione digitale e interoperabilità dei processi, attraverso l’integrazione deisistemi informativi, la piena adozione del fascicolo digitale e la diffusione di modellioperativi orientati all’efficienza e alla semplificazione, in coerenza con gli obiettivi delPIAO e dell’Agenda Digitale.3. Coordinamento e gestione integrata dei progetti strategici, con il potenziamentodelle competenze trasversali di project management, la costituzione di nucleiintersettoriali di attuazione, e il rafforzamento della rendicontazione unitaria dellepolitiche cofinanziate.4. Valutazione dell’impatto delle politiche pubbliche, promuovendo strumenti dimonitoraggio partecipato, indicatori misurabili e griglie di analisi che consentano dicorrelare risorse investite e risultati ottenuti, nell’ottica di generare valore pubblicoeffettivo e percepibile.5. Sviluppo di una cultura organizzativa orientata all’etica pubblica, allaresponsabilità e alla fiducia, sostenuta da azioni di formazione continua,valorizzazione del lavoro di squadra e rafforzamento della leadership dirigenziale, incoerenza con il principio di “amministrazione generativa” richiamato dal PianoNazionale per la Semplificazione.Tali prospettive rappresentano non solo un orizzonte di lavoro, ma una responsabilitàistituzionale verso la cittadinanza: rendere la macchina amministrativa sempre più capace ditrasformare le risorse pubbliche in benessere collettivo, servizi di qualità e sviluppo sostenibileper il territorio.ConclusioniLe azioni illustrate nel presente capitolo testimoniano l’adozione, da partedell’Amministrazione Comunale, di un modello di governo dell’Ente ispirato a principi dilegalità, trasparenza, responsabilità e innovazione, in grado di generare valore pubblicoduraturo per la collettività.Attraverso il rafforzamento delle funzioni trasversali — dalla Segreteria Generale, dallaDirezione Generale al Controllo Strategico, dalla Gestione delle Risorse Umane allaGovernance Finanziaria, dall’Avvocatura alla Partecipazione Democratica — si è costruito unsistema amministrativo più solido, competente e orientato ai risultati, capace di coniugare ilrispetto delle regole con l’efficacia dell’azione pubblica.Il valore pubblico prodotto si è manifestato in molteplici forme:nella maggiore qualità e tempestività dei servizi resi ai cittadini; nel consolidamento della legalità amministrativa; nella valorizzazione del capitale umanointerno; nella promozione della cultura della partecipazione e della trasparenza; nel presidio dei rischigiuridici e finanziari; nella coerenza tra programmazione, attuazione e rendicontazione delle politiche pubbliche.In tal senso, la funzione trasversale di coordinamento svolta dalle strutture centrali dell’Ente haagito come fattore abilitante dell’efficacia complessiva dell’Amministrazione, contribuendo arafforzarne la capacità istituzionale e la legittimazione democratica.Si tratta di un investimento immateriale — in competenze, in sistemi, in cultura organizzativa— che rappresenta oggi una delle leve più potenti per affrontare con consapevolezza e coesionele sfide del presente e per costruire un’amministrazione locale realmente orientata al benesserecollettivo, all’equità e allo sviluppo sostenibile del territorio.

TRANSIZIONE DIGITALE Nel contesto della programmazione triennale 2024/2026 e 2025–2027, il Comune di Siracusaha intrapreso un percorso strutturato e ambizioso di transizione digitale, istituendo un serviziodedicato all’innovazione tecnologica e alla digitalizzazione dei processi amministrativi. Talepercorso è delineato nel Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO), con l’obiettivostrategico di assicurare l’accessibilità universale ai servizi pubblici, con particolareattenzione alle fasce più fragili della popolazione, come gli ultrasessantacinquenni e lepersone con disabilità, in piena coerenza con i princìpi sanciti dal D.Lgs. n. 222/2023. L’attività svolta dal nuovo Servizio si configura come generatrice di valore pubblico, in quantoorientata alla creazione di un ambiente amministrativo inclusivo, efficiente e tecnologicamenteavanzato, capace di garantire trasparenza, partecipazione e qualità dei servizi offerti. I principaliambiti d’intervento sono illustrati di seguito.Sistemi di prenotazione onlineNel corso del 2024 e nei primi mesi del 2025 è stato completato il processo di estensione delsistema di prenotazione online (Prenotazione appuntamenti online - Comune di Siracusa) inquasi tutti i settori che prevedono interazione diretta con il pubblico.La piattaforma, accessibile dal sito istituzionale, consente ai cittadini di fissare appuntamentiin modo autonomo, semplificando l’accesso ai servizi e riducendo i tempi di attesa.Il sistema ha prodotto effetti positivi anche sulla riorganizzazione interna degli sportelli,permettendo una gestione più ordinata dei flussi e una maggiore efficacia nel riscontro alleistanze degli utenti.Sviluppo di API e integrazione con la Piattaforma Digitale Nazionale Dati (PDND)È stato completato il collegamento tra i sistemi informativi del Comune di Siracusa e la PDND,attraverso la pubblicazione di API sul portale ufficiale(https://servizi.comune.siracusa.it/hh/index.php).Tale intervento ha permesso l’abilitazione alla cooperazione digitale tra enti pubblici erappresenta un passo fondamentale per superare la frammentazione delle informazioni.L’integrazione consente di migliorare l’efficienza amministrativa, garantendo la fruizione diservizi integrati da parte di cittadini e imprese e abilitando l’interoperabilità con le principalibanche dati (es. ANPR, INAD - https://www.comune.siracusa.it/servizio/anpr).Gestione integrata delle istanze onlineÈ stato implementato un sistema centralizzato per la presentazione delle istanze digitali(BROCHURE-SERVIZI-ON-LINE-1.pdf), che ha interessato la quasi totalità dei procedimentiamministrativi comunali. Il sistema consente una gestione informatizzata, tracciabile etrasparente delle pratiche, migliorando la qualità dell’istruttoria e facilitando l’interazione tracittadini, imprese e pubblica amministrazione. L’iniziativa ha inoltre contribuito allaprogressiva dematerializzazione dei flussi documentali e alla riduzione dei tempi medi ditrattamento delle istanze.Progetto Portale Open DataIl Comune ha avviato le attività preliminari per la realizzazione di un Portale Open Dataintegrato con il Sito Istituzionale e il Sistema Informativo Territoriale. Il portale sarà finalizzatoalla valorizzazione del patrimonio informativo dell’ente e costituirà uno strumento di

trasparenza attiva. Saranno pubblicati dati territoriali aggiornati e strutturati, relativi aurbanistica, ambiente, mobilità, cultura e servizi pubblici. L’infrastruttura sarà progettata pergarantire la fruibilità dei dati anche attraverso strumenti di visualizzazione interattiva, inmodalità interoperabile.Notifiche digitali delle sanzioni stradali (SEND)Il Comune ha completato tutte le operazioni necessarie per l’adesione al Servizio NotificheDigitali (SEND), piattaforma nazionale gestita da PagoPA S.p.A., che consente l’invio dicomunicazioni ufficiali e notifiche con valore legale – quali i verbali della Polizia Municipale– tramite PEC e App IO. L’adozione del sistema SEND ridurrà in modo significativo i costi dinotifica cartacea, velocizzerà i tempi di trasmissione e garantirà maggiore tracciabilità esicurezza.Attuazione degli interventi digitali nell’ambito della Strategia FUA “Area VastaSyracusae”Nel quadro della Strategia dell’Area Urbana Funzionale “Area Vasta Syracusae”, sono statiprogettati e avviati tre interventi principali in materia di transizione digitale, coerenti con gliobiettivi del PR FESR Sicilia 2021–2027:Intervento 1 – Innovazione ambienti scolastici I.C. Wojtyla – ChindemiFinalità: riqualificare gli ambienti scolastici mediante l’adozione di arredi funzionali,attrezzature tecnologiche e soluzioni didattiche innovative;Interventi previsti: potenziamento dei laboratori, creazione di spazi per attività creative ecollaborative, digitalizzazione della biblioteca scolastica tramite piattaforma MLOL,adeguamento impiantistico e potenziamento connettività;Quadro Tecnico Economico: € 90.000,00;Documentazione prodotta: Relazione Generale, Capitolato Speciale d’Appalto, QuadroTecnico Economico, Cronoprogramma.Intervento 2 – Digitalizzazione amministrativa tramite Intelligenza Artificiale GenerativaFinalità: applicare soluzioni di Intelligenza Artificiale per automatizzare la redazione degliatti amministrativi, migliorare l’efficienza, ridurre il margine d’errore e velocizzare i tempidi risposta;Funzionalità previste: generazione automatizzata di testi normativi, verifica coerenzanormativa, classificazione documentale, analisi predittiva dei fabbisogni;Quadro Tecnico Economico: € 400.000,00;Documentazione prodotta: Relazione Generale, Capitolato Speciale d’Appalto, QuadroTecnico Economico, Cronoprogramma.Intervento 3 – Chatbot e Assistenti Virtuali basati su IA GenerativaFinalità: implementare chatbot e assistenti virtuali in grado di rispondere in linguaggionaturale alle richieste dell’utenza, guidare alla fruizione dei servizi e offrire supportomulticanale;Ambiti applicativi: servizi demografici, tributi, mobilità, turismo, sociale, manutenzioneurbana;Benefici attesi: riduzione dei tempi di risposta, aumento della soddisfazione dell’utenza,gestione automatizzata e tracciabile delle informazioni;Quadro Tecnico Economico: € 400.000,00;Documentazione prodotta: Relazione Generale, Capitolato Speciale d’Appalto, QuadroTecnico Economico, Cronoprogramma.Pagina 24 di 90

Pagina 25 di 9025Progetto Statistica e dati comunaliIl Comune ha istituito un’apposita area tematica sul sito istituzionale(https://www.comune.siracusa.it/area_tematica/dati-statistici, dedicata alla diffusione dei datistatistici locali (popolazione residente e straniera, natalità, nuzialità, mortalità, famiglie,migrazioni, ambiente e territorio). Il Servizio Statistica ha proseguito nella gestione diretta diindagini ISTAT quali:Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni;Indagini multiscopo (tempo libero, salute, condizioni abitative, disabilità);Indagini ambientali, su trasporti, incidenti stradali, permessi di costruire;Rilevazione prezzi al consumo.È stato inoltre garantito il supporto logistico e informativo alle attività dei rilevatori ISTAToperanti su mandato dell’Istituto.Attuazione PNRR – Misure digitali finanziateSono state attivate le seguenti misure finanziate nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa eResilienza:Misura 1.3.1 “Piattaforma Digitale Nazionale Dati” – completata, liquidata, APIpubblicate sul catalogo PDND; attivazione modulo Civilia Next;Misura 1.4.5 “SEND – Notifiche Digitali” – in liquidazione; sistema in fase di messa inesercizio previa analisi dei costi PagoPA;Misura 1.2 “Abilitazione al Cloud per le PA locali” – in fase di asseverazione; è stataeseguita la ricognizione e la verifica documentale richiesta dal Dipartimento per laTrasformazione Digitale;Misura 2.2.3 “Digitalizzazione SUAP e SUE” – finanziata e avviata; incarico RUPassegnato; contrattualizzazione fornitore in fase di definizione;Misura 1.4.4 “Estensione utilizzo ANPR – Adesione ANSC” – finanziata e avviata;incarico RUP assegnato; fornitore contrattualizzato.Fattori di criticitàIl percorso avviato dal Comune di Siracusa in materia di transizione digitale, pur caratterizzatoda un forte impulso progettuale e da una visione sistemica degli interventi, ha incontrato alcunecriticità strutturali e operative che richiedono attenzione.Anzitutto, l’eterogeneità delle basi dati e la stratificazione storica dei sistemi informativi, spessosviluppati in logica verticale e non interoperabile, hanno rallentato l’implementazione disoluzioni pienamente integrate, in particolare nei procedimenti ad elevata complessitàdocumentale e normativa (es. SUAP, edilizia, contenzioso).Ulteriore elemento critico è rappresentato dalla disomogeneità delle competenze digitali internealla macchina amministrativa. Sebbene sia stato attivato un processo formativo e siano statiprevisti percorsi di affiancamento, la diffusione di una cultura del digitale come leva trasversaledi innovazione richiede ancora un investimento continuativo, soprattutto nei settori nonnativamente tecnologici.Permangono, infine, ostacoli legati alla sostenibilità dei sistemi nel medio periodo, conparticolare riferimento ai costi di manutenzione e aggiornamento delle piattaforme. La gestioneordinaria degli applicativi ad alta intensità tecnologica (es. AI generativa, chatbot, cloudcomputing) impone una riflessione sulla necessità di consolidare risorse interne dedicate o diattivare collaborazioni stabili con partner esterni ad elevata specializzazione.

Prospettive di sviluppo Alla luce dei risultati già conseguiti, l’Amministrazione intende proseguire e rafforzare ilprocesso di digitalizzazione, ponendo al centro l’interoperabilità dei dati, la semplificazionedell’accesso ai servizi e la diffusione della cultura dell’innovazione in ogni articolazionedell’Ente.Tra le priorità strategiche figura l’adozione integrale dell’ecosistema digitale delineato dalD.Lgs. 222/2023, con particolare attenzione all’interfacciamento con le infrastrutture nazionali(ANPR, PDND, IO, SEND) e all’implementazione del modello di “cittadinanza digitale attiva”,fondato su trasparenza, fruibilità e personalizzazione dei servizi.Un ulteriore ambito di sviluppo sarà rappresentato dalla piena attuazione del Progetto OpenData, che potrà costituire non solo un presidio di trasparenza, ma anche una risorsa per lapromozione di politiche basate su evidenze empiriche, favorendo l’uso dei dati da parte dicittadini, imprese, professionisti, scuole e università.Si prevede inoltre l’estensione dell’intelligenza artificiale generativa anche a nuovi contestiapplicativi, quali il monitoraggio automatico delle scadenze amministrative, l’assistenza allaredazione dei provvedimenti tecnici, e la profilazione dei fabbisogni dell’utenza. L’adozione diassistenti virtuali e chatbot in linguaggio naturale sarà accompagnata da sistemi di valutazionedell’esperienza utente (UX), al fine di orientare costantemente le scelte progettuali sulla basedei reali bisogni della popolazione.Sul piano organizzativo, l’obiettivo è dotare il nuovo Servizio di Transizione Digitale di unastruttura tecnica stabile e multidisciplinare, capace di coniugare visione strategica, competenzetecnologiche e capacità di ascolto del territorio.ConclusioniL’istituzione del Servizio di Transizione Digitale ha rappresentato un cambio di paradigmanell’approccio dell’Ente alla gestione dell’innovazione. Il valore pubblico generato da taleattività è riconducibile a tre dimensioni fondamentali: accessibilità, efficienza e fiducia.In termini di accessibilità, l’estensione dei sistemi di prenotazione online, la gestionecentralizzata delle istanze e l’adozione del SEND hanno favorito un rapporto più diretto esemplice tra cittadini e amministrazione, riducendo barriere fisiche, informative e temporali, inparticolare per le fasce più fragili.L’efficienza si è espressa nella riorganizzazione dei processi, nella riduzione dei tempi medi diistruttoria, nella dematerializzazione dei flussi e nell’introduzione di strumenti avanzati perl’analisi dei dati e l’automazione dei compiti ripetitivi. Ciò ha permesso un utilizzo piùrazionale delle risorse umane e finanziarie, in linea con i principi di economicità e buonaamministrazione.Infine, l’interoperabilità con i sistemi nazionali, la valorizzazione degli open data e l’impiegodi tecnologie emergenti basate su intelligenza artificiale hanno rafforzato la trasparenza e lacredibilità dell’Ente, generando fiducia nei confronti della capacità dell’Amministrazione diaccompagnare i cittadini in un processo di modernizzazione inclusivo, sostenibile e orientatoai risultati.Il Servizio di nuova istituzione non si è limitato a introdurre strumenti, ma ha contribuito aridefinire la postura dell’Ente rispetto al proprio ruolo nella società digitale: da erogatorepassivo a facilitatore attivo, da gestore di adempimenti a promotore di valore collettivo. SICUREZZA L’Amministrazione Comunale, nel corso dell’anno 2024 e del primo semestre 2025, haperseguito una visione strategica e integrata nel settore della sicurezza urbana, riconoscendoalla Polizia Municipale un ruolo centrale nella costruzione di una città più ordinata, sicura,inclusiva e coesa.L’azione del Corpo si è articolata lungo quattro direttrici fondamentali:rafforzamento delle attività di controllo del territorio;promozione della legalità;innovazione tecnologica e formazione continua del personale.Il modello operativo adottato ha privilegiato l’approccio di prossimità e la cooperazioneinteristituzionale, valorizzando al contempo la componente educativa e preventiva dellasicurezza. In tal senso, le iniziative rivolte agli anziani e agli studenti, l’utilizzo evoluto delletecnologie, la digitalizzazione dei procedimenti e la riorganizzazione interna del Comando rappresentano tasselli di una visione sistemica, che pone al centro il cittadino e la qualità dellavita urbana.A ciò si è aggiunta una presenza costante su tutto il territorio, testimoniata da dati operativirilevanti e da una crescente integrazione dei servizi di vigilanza con le altre articolazionicomunali, in particolare con i settori sociali, ambientali e tecnici.Principali attivitàL’Amministrazione Comunale, nel corso dell’anno 2024 e nel primo semestre dell’anno 2025,ha consolidato e rafforzato la propria azione nel settore della Polizia Municipale, attuando unastrategia integrata basata sul rafforzamento delle attività di controllo del territorio, sullapromozione della legalità, sull’innovazione tecnologica e sulla formazione del personale.L’anno 2024 è stato segnato da eventi di rilevanza internazionale che hanno richiesto unimpegno straordinario. Il G7 Agricoltura e Pesca e l’EXPO 2024, svolti a Siracusa dal 13settembre al 3 ottobre, hanno visto il coinvolgimento diretto e costante del Corpo di PoliziaMunicipale, che ha garantito turnazioni H24, assicurando la gestione della viabilità, il supportologistico e il presidio delle aree sensibili. L’azione è stata svolta in stretta sinergia con ilMASAF, consentendo lo svolgimento regolare delle attività logistiche e organizzative.Un ulteriore banco di prova è stato rappresentato dalla Festa di Santa Lucia, svoltasi dal 14 al26 dicembre 2024, durante la quale è stato attivato un dispositivo straordinario di sicurezzapubblica e regolamentazione della viabilità, assicurando ordine e fluidità nel corso dellecelebrazioni religiose e civili.Significativo è stato anche il potenziamento delle attività educative e formative, in particolarepresso gli istituti scolastici. Sono stati realizzati progetti di educazione alla sicurezza stradalepresso il II I.C. "Falcone e Borsellino" di Cassibile e il XIV I.C. "Karol Wojtyla", coinvolgendobambini e ragazzi delle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie, e promuovendo la culturadella legalità e del rispetto delle regole.Di particolare rilievo è stata l’attuazione del progetto “Azioni integrate per anziani al sicuro”,finanziato dal Ministero dell’Interno e approvato dalla Prefettura di Siracusa.

previsto attività di prevenzione delle truffe, formazione digitale per un uso consapevole del webda parte degli anziani, attività di prossimità e vigilanza nei luoghi maggiormente frequentatidalla popolazione anziana. Per l’anno 2025 è stato ottenuto un nuovo finanziamento di €30.640,05 che assicurerà la prosecuzione delle attività.L’attività di vigilanza urbana ha registrato dati rilevanti:sono stati rilevati 662 incidenti stradali;sono stati sequestrati oltre 675 veicoli per mancanza di assicurazione o revisione;2.137 veicoli sono stati rimossi per sosta irregolare.L’attività di controllo è stata supportata dall’uso di tecnologie avanzate quali Street Control eCONNET Mobile.Nel contrasto all’abusivismo edilizio e commerciale, sono stati effettuati 3.076 controlli suattività commerciali, con l’elevazione di 90 verbali per illeciti amministrativi e 40 sequestridi merce.Sono state emesse 15 ordinanze di demolizione e trasmesse 208 notizie di reato alla Procuradella Repubblica.Nell’ambito della vigilanza ambientale, sono stati elevati 563 verbali, trasmesse 70segnalazioni all’Ufficio TARI e comminate 31 sanzioni per terreni incolti. Sei i verbaliemessi per superamento dei limiti acustici.Il Corpo ha svolto un ruolo cruciale anche nel supporto al Settore Politiche Sociali, inparticolare nella gestione di casi di emergenza abitativa e in situazioni di rischio sociale.Emblematico l’intervento svolto in occasione dell’incendio alla ex Casa del Pellegrino, duranteil quale sei persone sono state salvate e successivamente ricollocate in strutture idonee.Per quanto riguarda le attività di riscossione e contenzioso, sono stati gestiti 849 ricorsi, conruoli di riscossione pari a € 4.068.147,12 per il secondo semestre 2020 e € 3.722.644,02 per ilprimo semestre 2021. Sono stati emessi 120 provvedimenti di discarico di cartelle esattoriali.La sezione di Polizia Giudiziaria ha svolto 208 comunicazioni di notizia di reato, 31 deleghedi indagine e ha fatto uso di droni per il monitoraggio del territorio. È stata inoltre assicuratauna vigilanza costante in aree sensibili quali Piazza Duomo e il Mercato Ortofrutticolo.Nel primo semestre 2025, il programma “Potenziare le abilità di problem solving degli agenti”ha previsto la formazione di 19 nuovi agenti, unitamente al personale già in servizio. Sonostati trattati temi quali: Codice della Strada, polizia ambientale, vigilanza urbanistica, annona,commercio, polizia giudiziaria, contenzioso, infortunistica. Sono stati utilizzati strumentitecnologici (Street Control, Truecam, etilometro, precursore, modulo ConNet Sinistri) esomministrati test pre e post formazione per la verifica dell’efficacia dei moduli. Le sessionisono state organizzate per non interferire con i turni di servizio. Sono state altresì condiviselinee guida per la vigilanza urbanistica con il dirigente dell’Edilizia Privata (nota prot. n.134137 del 5 giugno 2025).

Promozione della legalità e della convivenza civileNel quadro della Missione 03 – Ordine Pubblico e Sicurezza, Programma 1 – Polizia Locale edAmministrativa, l’Amministrazione ha promosso nel primo semestre 2025 la prosecuzione delprogetto “Azioni integrate per anziani al sicuro – anno 2024-2025”, già approvato condeliberazione di Giunta Comunale n. 168 del 29 novembre 2024, in attuazione della Circolaredel Ministero dell’Interno n. 93611 dell’11 novembre 2024. Il progetto è strutturato nelleseguenti azioni:formazione interna rivolta agli Agenti di Polizia Municipale;formazione rivolta alla popolazione anziana, con incontri su prevenzione delle truffe e usoconsapevole del web;attività di Polizia Giudiziaria, vigilanza e controllo di prossimità;potenziamento dello sportello attivo presso il Settore Solidarietà Sociale.Sono inoltre in fase organizzativa nuovi incontri informativi destinati a studenti delle scuolecittadine, da tenersi nell’anno scolastico 2025-2026, finalizzati a rinnovare e diffondere lacultura civica e della legalità, contribuendo a costruire un ambiente inclusivo, rispettoso esicuro.Completamento della digitalizzazione del procedimento contravvenzionaleProsegue l’attività di digitalizzazione dei procedimenti sanzionatori mediante il softwareConNet C.d.S., che consente la gestione integrata delle infrazioni al Codice della Strada e dialtri illeciti amministrativi, dalla rilevazione con dispositivi mobili (smartphone, tablet,videocamere) fino all’emissione del verbale, alla notifica (anche digitale via PEC o PiattaformaNotifiche Digitali), alla riscossione, al contenzioso e alla produzione automatica dei tracciatiISTAT. Il sistema è conforme al GDPR, integrato con i database ACI, Ancitel, DTT, e consentela stampa degli avvisi PagoPA, l’estrazione statistica e l’analisi contabile.Tra i vantaggi:completa tracciabilità delle fasi;drastica riduzione dei tempi e degli errori;interoperabilità tra banche dati;accessibilità diretta per il cittadino;efficientamento delle risorse interne.Nel primo semestre 2025 sono stati emessi 5.223 “scontrini di cortesia” per infrazioni alC.d.S., per un incasso anticipato (entro i 5 giorni) pari al 30% dell’importo, per un totale di €179.276,32.Siracusa Sicura: autovelox fissi per la riduzione della velocità e la tutela dei cittadinivulnerabiliÈ stato pedoni, ciclisti e utenti deboli. Tuttavia, l’acquisto e l’installazione sono stati sospesi in attesadi chiarimenti legislativi circa la distinzione tra omologazione e approvazione dei dispositivi,dopo l’ordinanza della Corte di Cassazione n. 10505/2024 che ha disconosciuto l’equipollenzaprecedentemente sostenuta dal MIT (circolare n. 8176/2020).Il valore pubblico del progetto si fonda sulla capacità di prevenzione degli incidenti, sulmiglioramento della sicurezza stradale e sulla capacità dissuasiva dei controlli automatizzati inzone ad alto rischio.Digitalizzazione dei procedimenti anagrafici – Cruscotto VigiliÈ stata completata l’integrazione del “Cruscotto Vigili” nel modulo anagrafe di CiviliaNext, inuso presso il Settore Anagrafe e Stato Civile, che consente la gestione digitale dei procedimentidi accertamento del cambio di residenza. Gli Agenti redigono direttamente i verbali e litrasmettono via flusso informatico, consentendo il completamento tempestivo della pratica daparte degli uffici anagrafici.Dati gennaio–giugno 2025Accertamenti, cancellazioni, verifiche anagrafiche: n. 1.670Pareri su suolo pubblico: n. 228Notifiche atti (PG, verbali, ordinanze): n. 201Servizi in assistenza Politiche Sociali: n. 8Accertamenti convivenze di fatto: n. 24Totale violazioni al C.d.S.: n. 41.864Transito non autorizzato in ZTL: n. 13.960Fermo/sequestro per abbandono o irregolarità: n. 553Cinture di sicurezza non utilizzate: n. 120Mancato uso del casco: n. 12Uso improprio del cellulare: n. 80Rimozioni per sosta irregolare: n. 259 (con ganasce: n. 646)Servizi congiunti con FF.OO.: n. 50Attività di Polizia Giudiziaria (I semestre 2025)Nel primo semestre del 2025, l’Ufficio di Polizia Giudiziaria ha svolto un’intensa attività dicontrasto alle condotte penalmente rilevanti, in stretta collaborazione con l’Autorità Giudiziariae le altre Forze dell’Ordine. Di seguito i dati rilevati:n. 111 esposti, denunce e querele acquisite;n. 341 atti notificati per conto dell’Autorità Giudiziaria e di altri corpi di polizia, congestione propedeutica e riscontro a cura dell’Ufficio PG;Pagina 30 di 90

Pagina 31 di 9031n. 653 atti trasmessi per aggiornamento della banca dati SDI, comprensivi di:documenti smarriti/rinvenuti;furti di veicoli;provvedimenti relativi a patenti di guida (ritiro, sospensione, revoca);sequestri e fermi di veicoli;provvedimenti a carico di persone;n. 9 deleghe di indagine;n. 45 comunicazioni di notizia di reato.Attività di Vigilanza Urbanistica (dati aggiornati al 30/04/2025)Verbali per infrazione urbanistica: n. 21;Verbali con sequestro: n. 2;Comunicazioni di notizia di reato alla Procura: n. 19;Ordinanze di demolizione emesse: n. 16;Ispezioni effettuate su ordine di servizio: n. 50;Indagini delegate relative a fascicoli penali: n. 17.Ufficio Contenzioso (I semestre 2025)Ricorsi all’Ufficio Territoriale del Governo (UTG) relativi a verbali elevati nel 2024/2025:n. 471;Ricorsi pervenuti dalla Prefettura tramite piattaforma SANA: n. 424;Ordinanze già pervenute: n. 290;Memorie di costituzione davanti al Giudice di Pace: n. 150;Determine relative a sentenze del Giudice di Pace: n. 115, di cui:n. 58 per rimborso spese legali;n. 57 per rimborso per pagamenti in eccesso;Attestazioni di verifica crediti emesse dal 01/01/2025 al 30/06/2025: n. 557.Vigilanza AnnonariaNel corso del semestre, l’attività di vigilanza annonaria ha prodotto i seguenti risultati:Accertamenti e controlli su attività commerciali: n. 143;Pareri e verifiche per il Settore Pubblicità: n. 127;Verbali per illeciti amministrativi: n. 43;Verbali per pubblicità abusiva: n. 41

Verbali per occupazione abusiva suolo pubblico: n. 52;Verbali per violazioni al Codice della Strada: n. 57;Sequestri di merce: n. 13;Donazioni di merce: n. 2;Distruzione di merce: n. 11;Comunicazioni di notizia di reato: n. 5;Servizi congiunti con altre Forze dell’Ordine: n. 35.Sezione AmbientaleVerbali per illeciti ambientali, compreso l’abbandono di deiezioni canine: n. 385;Segnalazioni relative a utenze TARI: n. 42;Sanzioni per terreni incolti: n. 25.Sezione VideosorveglianzaVerbali per abbandono di rifiuti solidi urbani su suolo pubblico: n. 14;Sanzioni per imbrattamento della sede stradale mediante deposito di rifiuti da veicoli: n. 77.Infortunistica Stradale (I semestre 2025)Numero complessivo di sinistri rilevati: n. 359;Persone ferite: n. 207;Prognosi riservate: n. 6;Incidenti mortali: n. 3;Persone decedute: n. 3;Guida sotto effetto di alcol o stupefacenti: n. 8;Guida senza patente: n. 13;Omissione di soccorso: n. 5;Attività statistica condotta mediante inserimento dati nelle piattaforme Gino Istat, IstatDirettiva Minniti, Istat SIPS Pol-Strada;Deleghe di indagine per sinistri: n. 62.Tso/AsoTrattati n. 49 casi con relativi atti di convalida/non convalida trasmessi dal Giudice Tutelare.Sala OperativaSegnalazioni assunte al protocollo e gestite dall’Ufficio Segreteria: n. 4.163.

Monitoraggio dei luoghi di abbandono irregolare dei rifiuti primo semestre 2025Nel corso del primo semestre 2025, il Comando di Polizia Municipale ha rafforzato le azioni dicontrasto al degrado urbano mediante l’ampliamento dell’infrastruttura di videosorveglianzadedicata ai luoghi notoriamente soggetti ad abbandoni irregolari di rifiuti. Questa attività nonsolo consente un’efficace azione repressiva, ma contribuisce anche a rafforzare la percezionedi sicurezza da parte della cittadinanza, incidendo in modo diretto sull’ordine pubblico.In particolare, si è passati da una dotazione iniziale di n. 31 telecamere a una infrastrutturaattiva che conta oggi n. 89 dispositivi operativi, tutti collegati a una centrale di controllo daremoto, presidiata dal personale della Polizia Municipale. Degna di nota l’azione tempestivaposta in essere il 25 giugno 2025, in risposta a un episodio di conferimento abusivo di abitidismessi presso la circoscrizione Tiche: è stata installata una telecamera dedicata, con funzionedissuasiva e di controllo puntuale del sito.Attivazione della piattaforma notifiche digitali – Misura PNRR 1.4.5In coerenza con la Misura 1.4.5 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), è statoulteriormente implementato il modulo “ConNet C.d.S.”, già utilizzato per la gestioneinformatizzata delle violazioni al Codice della Strada, integrandolo con le funzionalità previsteper l’attivazione della Piattaforma Notifiche Digitali. In attesa dell’effettiva messa inproduzione della piattaforma, gran parte delle notifiche viene già effettuata tramite postaelettronica certificata (PEC), nel rispetto della normativa vigente.Lo strumento consente: la registrazione immediata delle violazioni da parte degli agenti tramite dispositivimobili; l’emissione dello “scontrino di cortesia”, lasciato sul parabrezza, che anticipa l’importosanzionatorio in misura ridotta del 30%; l’attivazione del flusso digitale per la gestione dell’intero iter, incluso incasso,contenzioso e archiviazione.Nel primo semestre 2025, gli scontrini emessi sono stati n. 5.223, con incasso anticipato pari a€ 179.276,32.Miglioramento dell’efficienza operativaNel corso del primo semestre 2025, l’Amministrazione ha avviato una complessa attività diriorganizzazione interna volta al miglioramento dell’efficienza operativa del Corpo di PoliziaMunicipale. Le azioni messe in campo si sono articolate come segue:1. Analisi e diagnosi inizialeMappatura dei flussi di lavoro e individuazione di colli di bottiglia;Valutazione della distribuzione delle risorse umane, tecnologiche e strumentali;Rilevazione di criticità tramite interviste strutturate al personale operativo.2. Definizione degli obiettivi strategici SMARTPagina 33 di 90

Pagina 34 di 9034Riduzione del 50% della documentazione cartacea mediante introduzione di istanze onlinecon accesso SPID e CIE;Ottimizzazione delle risorse umane e riduzione delle attività ridondanti.3. Elaborazione del piano strategicoReingegnerizzazione dei processi interni:semplificazione procedimentale;digitalizzazione tramite pieno utilizzo dei moduli del sistema ConNet;creazione di procedure operative standard (SOP);Riorganizzazione interna:assegnazione ottimale del personale in funzione delle competenze;introduzione di modelli operativi flessibili;promozione della cultura del dato per decisioni evidence-based.Sono state emanate direttive interne di semplificazione e digitalizzazione relative agli ufficichiave del Comando (Verbali, ZTL, Videosorveglianza), in attuazione della direttiva 2024 delDirettore Generale e del Responsabile per la Transizione Digitale, con l’obiettivo di eliminareadempimenti superflui e conformare l’attività ai principi del Codice dell’AmministrazioneDigitale (CAD).L’Amministrazione Comunale, nel corso dell’anno 2024 e del primo semestre 2025, haperseguito una visione strategica e integrata nel settore della sicurezza urbana, riconoscendoalla Polizia Municipale un ruolo centrale nella costruzione di una città più ordinata, sicura,inclusiva e coesa. L’azione del Corpo si è articolata lungo quattro direttrici fondamentali:rafforzamento delle attività di controllo del territorio, promozione della legalità, innovazionetecnologica e formazione continua del personale.Il modello operativo adottato ha privilegiato l’approccio di prossimità e la cooperazioneinteristituzionale, valorizzando al contempo la componente educativa e preventiva dellasicurezza. In tal senso, le iniziative rivolte agli anziani e agli studenti, l’utilizzo evoluto delletecnologie, la digitalizzazione dei procedimenti e la riorganizzazione interna del Comandorappresentano tasselli di una visione sistemica, che pone al centro il cittadino e la qualità dellavita urbana.Fattori di criticitàL’analisi dell’attività svolta evidenzia, accanto ai risultati raggiunti, alcuni fattori di criticitàche meritano attenzione sotto il profilo organizzativo, normativo e sistemico:Carico operativo elevato e pressione sul personaleLa gestione di eventi straordinari e l’ampliamento delle attività ordinarie hanno determinatoun’intensificazione dei carichi di lavoro, a fronte di un numero di unità ancora contenutorispetto al fabbisogno ottimale, soprattutto in relazione alla vigilanza ambientale eurbanistica.