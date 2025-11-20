ou
Scontro tra auto e furgone, morta una donna a Belcastro

Incidente stradale sulla Vittoria-Scoglitti: immigrato in prognosi riservata

CronacaRagusa

Carambola tra un'auto, un furgone e uno scooter mercoledì sera, sulla ex Provinciale Vittoria-Scoglitti. La peggio è toccata al conducente dello scooter, un immigrato, che è stato ricoverato all'ospedale Guzzardi di Vittoria in prognosi riservata. Ferite lievi per i conducenti degli altri due mezzi coinvolti nell'incidente. Sul posto sono intervenuti il 118, i vigili del fuoco e la Polizia locale di Vittoria per i rilievi.
(Foto Franco Assenza)

