Incidente stradale sulla Vittoria-Scoglitti: immigrato in prognosi riservata

Carambola tra un'auto, un furgone e uno scooter mercoledì sera, sulla ex Provinciale Vittoria-Scoglitti. La peggio è toccata al conducente dello scooter, un immigrato, che è stato ricoverato all'ospedale Guzzardi di Vittoria in prognosi riservata. Ferite lievi per i conducenti degli altri due mezzi coinvolti nell'incidente. Sul posto sono intervenuti il 118, i vigili del fuoco e la Polizia locale di Vittoria per i rilievi.

(Foto Franco Assenza)