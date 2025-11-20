ou
Kiwanis Modica, iniziative nelle scuole per la Giornata dei diritti dell'infanzia

Una due giorni intensa quella promossa dal Kiwanis Club di Modica in occasione della Giornata dei diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza con quattro incontri formativi che si sono tenuti nelle sedi dell’Istituto comprensivo “Santa Marta – Ciaceri”. Nelle scuole di “Piano Ceci”, nel plesso “S. Elena” , “Santa Marta” e “8 Marzo”, grazie al contributo della dirigente scolastica, prof.ssa Grazia Basile, e la presenza del presidente del Kiwanis Club di Modica, prof.essa Pina Angelico, del Luogotenente Governatore Kiwanis Distretto Italia San Marino Div. 3 Sud -Est Sicilia, dr. Antonio Davì, unitamente alle socie e i soci del club di Modica si è dato vita all’illustrazione e all’importanza della ricorrenza sancita dall’assemblea generale delle Nazioni Unite il 20 novembre del 1989 e ratificato dall’Italia il 27 maggio del 1991.
Sono stati dei momenti altamente formativi che ha visto come protagonisti i bambini delle elementari dei vari plessi che hanno dato una loro originale chiave di lettura ai principi del documento più completo in materia di promozione e tutela dei diritti dell’Infanzia.
Uguaglianza, pari dignità, solidarietà, pace, diritto al nome, alla salute, alla sicurezza, alla libertà di espressione, a non essere sfruttati, allo studio sono stati i temi maggiormente toccati grazie anche all’ausilio prezioso delle insegnanti che hanno sostenuto le iniziative degli scolari. “I bambini con le loro esigenze e necessità, commenta Pina Angelico, sono il perno su cui si fonda l’azione mondiale del Kiwanis club. Celebrare la convenzione, conquista civile di assoluto valore, è per noi non solo un atto doveroso ma un momento formativo che riguarda tutti: adulti e bambini.
Un grazie alla dirigente scolastica, la prof.ssa Grazia Basile che ci ha accompagnato in questa nostra iniziativa, alle insegnanti e ai bambini che con sensibilità e spirito di iniziativa hanno reso possibile questa due giorni ricca di contenuti.”

