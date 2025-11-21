Riscossione tributi a Palermo, l'opposizione presenta un esposto in Procura

Quattordici consiglieri comunali dell'opposizione hanno depositato un esposto alla procura di Palermo per segnalare gravi anomalie e pressioni nell'iter di esternalizzazione del servizio di riscossione dei tributi nel capoluogo siciliano, ora affidato alla partecipata Sispi.

Le pressioni - a dire dell'opposizione - sarebbero state finalizzate ad assegnare il servizio a una società privata.La segnalazione è stata inviata anche alla Autorità nazionale anticorruzione.

Secondo l'opposizione, il sindaco Roberto Lagalla avrebbe cercato di sponsorizzare e promuovere un progetto di finanza d'iniziativa privata a benefico della società Municipia spa.

"Queste azioni non appaiono essere state finalizzate ad affrontare il tema generale del miglioramento della riscossione comunale - spiegano i consiglieri di opposizione che puntano il dito anche contro il direttore generale del Comune Eugenio Ceglia - ma solo ed esclusivamente a valutare la bontà del progetto di partenariato della Municipia spa". La vicenda nasce da una manifestazione di interesse di Municipia che si era proposta per la gestione per (almeno) 10 anni, del servizio: la spa si sarebbe occupata della tenuta delle banche dati comunali, della attività di emissione e notifica degli avvisi di accertamento per i casi di omessa o infedele dichiarazione e del successivo avvio delle procedure esecutive. A Municipia, secondo il progetto presentato, sarebbero andati 200 milioni di euro, circa 20 milioni di euro all'anno a fronte del solo 1% di aggio esattoriale erogato dal Comune di Palermo all'Agenzia delle entrate riscossioni.

Contro il piano si sono espressi "gli organi tecnici" come la dirigente del servizio Rosalia Mandalà e il ragioniere generale del Comune Paolo Basile che hanno "chiaramente affermato - dicono i consiglieri - che la proposta non era rispondente alle esigenze e necessità dell'amministrazione".

"Per una strana coincidenza per tutta risposta - prosegue l'opposizione - la dirigente è stata poi sottoposta a procedimento disciplinare". Nonostante i pareri negativi dei suoi tecnici comunque il sindaco ha "continuato la sua marcia verso un vicolo chiuso, continuando a impiegare tantissime risorse umane, professionali e di tempo per continuare a perorare il partenariato della Municipia spa". Un comportamento "grave, sospetto e poco trasparente" su cui i consiglieri chiedono che la procura indaghi.